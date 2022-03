Μπάιντεν: Ο Πούτιν είναι «δολοφόνος δικτάτορας» - Μπλίνκεν: Η Ρωσία διαπράττει εγκλήματα πολέμου

«Δολοφόνο δικτάτορα» και «κακοποιό» χαρακτήρισε τον Πούτιν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Καπιτώλιο. Στεκόμαστε «ενάντια σε έναν δολοφόνο δικτάτορα, που διεξάγει έναν ανήθικο πόλεμο εναντίον του λαού της Ουκρανίας», επισήμανε.

Μιλώντας σε γεύμα που παρέθεσε στο Καπιτώλιο για την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου προς τιμήν της Ιρλανδίας και της Βρετανίας σημείωσε ότι «Τώρα έχετε την Ιρλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία... να στέκονται μαζί ενάντια σε έναν δολοφόνο δικτάτορα, έναν σκέτο κακούργο που διεξάγει έναν ανήθικο πόλεμο κατά του λαού της Ουκρανίας... Η Ιρλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται από κοινού. Για πρώτη φορά, τώρα, είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η Ιρλανδία είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τώρα».

Pres. Biden calls Russian Pres. Vladimir Putin a “murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine” pic.twitter.com/JE9bm0f82d

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε πως ο ίδιος συμφωνεί ότι διαπράττονται εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Η στοχοποίηση αμάχων συνιστά ένα έγκλημα πολέμου, είπε. Αμερικανοί εμπειρογνώμονες βρίσκονται στη διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης πιθανών εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία, συμπλήρωσε.

Συνέχισε λέγοντας πως η Ρωσία πιθανότατα να απαγάγει συστηματικά τοπικούς αξιωματούχους στην Ουκρανία και να τους αντικαθιστά με αξιωματούχους-μαριονέτες. Αυτό έχει ήδη ξεκινήσει, τόνισε.

Ο Μπλίνκεν είπε ότι οι αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας στο θέατρο, όπου η λέξη «παιδιά» ήταν ζωγραφισμένη με τεράστια γράμματα έξω, σε ανθρώπους που περίμεναν στην ουρά ψωμιού, σε ένα μαιευτήριο είναι περιστατικά που «συνδυάζονται με μια μακρά σειρά επιθέσεων σε τοποθεσίες αμάχων στο Ουκρανία», απηχώντας προηγούμενους ανελέητους βομβαρδισμούς αμάχων από τη ρωσική ισχύ στο Γκρόζνι της Τσετσενίας και στο Χαλέπι της Συρίας, όπου «ο στόχος είναι να σπάσει τη βούληση του λαού».

«Η σκόπιμη στόχευση αμάχων είναι έγκλημα πολέμου. Δυσκολεύομαι να συμπεράνω ότι οι Ρώσοι κάνουν διαφορετικά», Tόνισε.

Προειδοποίησε επίσης ότι ο Πούτιν μπορεί να «φτιάχνει σκηνικό» για να εξαπολύσει χημικά όπλα στην Ουκρανία και, ως γεγονός «ψευδής σημαία», να το κατηγορήσει στην Ουκρανία.

US Secretary of State Antony Blinken says "our experts are in the process of documenting and evaluating potential war crimes being committed in Ukraine".



