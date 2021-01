Μεσίστιες οι σημαίες στη γερμανική πρεσβεία για την Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος

Μεσίστιες κυματίζουν σήμερα οι σημαίες της Γερμανίας και της ΕΕ στο κτίριο της γερμανικής πρεσβείας στην Αθήνα, με αφορμή την 76η επέτειο απελευθέρωσης του Άουσβιτς.

«Σήμερα, θυμόμαστε τη μοίρα των έξι εκατομμυρίων Εβραίων που δολοφονήθηκαν από το ναζιστικό καθεστώς. Πολλοί Γερμανοί συμμετείχαν σε αυτό το έγκλημα απίστευτου μεγέθους, το οποίο πολλοί περισσότεροι γνώριζαν και ενέκριναν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε σε τι μίσος και φανατισμό μπορεί να οδηγήσει» αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter, ο πρεσβευτής της Γερμανίας στην Ελλάδα, Έρνστ Ράιχελ. Η ανάρτηση του πρέσβη συνοδεύεται από φωτογραφία του στην οποίο απεικονίζεται να κρατά λευκό φύλλο χαρτιού με το μήνυμα σε έντονα μαύρα κεφαλαία γράμματα «Θυμόμαστε».

Today, #WeRemember the fates of six million jews murdered by the Nazi regime. Many Germans took part in this crime of unbelievable magnitude, many more knew and approved. We must never forget what hatred and fanaticism can lead to. pic.twitter.com/V8ilrSsvRA