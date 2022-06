Λίβανος: Μεγάλη πυρκαγιά στο μεγαλύτερο πευκοδάσος της χώρας

Οι ομάδες διάσωσης αγωνίζονταν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τεράστια πυρκαγιά στο μεγαλύτερο πευκοδάσος του Λιβάνου, του οποίου η βαθιά οικονομική κρίση έχει περιορίσει τις ικανότητες καταπολέμησης αυτού του είδους τις καταστροφές που γίνονται όλο και πιο συχνές.

Ελικόπτερα του στρατού του Λιβάνου, εθελοντές και πυροσβέστες έσπευσαν το βράδυ της Τρίτης να σβήσουν τη φωτιά, που σημειώθηκε στην περιφέρεια της Ντινίγια, στον βόρειο Λίβανο.

"Δυστυχώς, η περίοδος των δασικών πυρκαγιών άρχισε στο δάσος του Μπατραμάζ στη Ντινίγια", δήλωσε ο απερχόμενος υπουργός Περιβάλλοντος Νάσερ Γιασίν που μετέβη σήμερα στην περιοχή.

"Μπορεί η πυρκαγιά να ξέσπασε από εμπρησμό", πρόσθεσε.

#Lebanon : Fires breaking out again in pine forests - this time major conflagration in Danniyeh region in north #الضنية pic.twitter.com/4hLEg3Wlc7