Κουρδιστάν: Δώδεκα πύραυλοι έπεσαν κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στην Αρμπίλ

Επίθεση με πυραύλους σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην πόλη Αρμπίλ, πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ.

Από την επίθεση δεν υπήρξαν θύματα, όπως δήλωσε ο Σαμάν Μπαρζανί, υπουργός Υγείας της τοπικής κυβέρνησης.

Οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος (που δεν κατονομάζεται) στο πρακτορείο Reuters. Δεν έχει υπάρξει, μέχρι στιγμής, ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

«Δώδεκα βαλλιστικοί πύραυλοι» εκτοξεύτηκαν από τοποθεσία εκτός της ιρακινής επικράτειας με στόχο το Αρμπίλ, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Περιφέρειας του Κουρδιστάν.

Η πυραυλική επίθεση σημειώθηκε κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ και το αεροδρόμιο. Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έκανε λόγο για «εξωφρενική επίθεση», ενώ επιβεβαίωσε πως κανείς Αμερικανός δεν τραυματίστηκε και δεν υπήρξαν ζημιές στο αμερικανικό προξενείο.

Pictures show damage to Kurdistan 24 office in Erbil after missile attack nearby. pic.twitter.com/v7fyKdHh5J