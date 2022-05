Κουλέμπα: Το μοναδικό αίτιο της επισιτιστικής κρίσης είναι ο αποκλεισμός των λιμανιών της Ουκρανίας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, απέρριψε τη σύνδεση που έκανε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αυτή την εβδομάδα, σχετικά με την παγκόσμια έλλειψη σιτηρών και τις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Το μοναδικό αίτιο για την εξελισσόμενη επισιτιστική κρίση είναι ο αποκλεισμός των λιμανιών της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα από τον ρωσικό στρατό, ο οποίος έχει αποτρέψει την εξαγωγή 22 εκατομμυρίων τόνων τροφίμων, δήλωσε.

Sanctions on Russia have no connection to the unfolding global food crisis. The sole reason for shortages, rising prices, and threat of hunger is the Russian military physically blocking 22 million tons of Ukrainian food exports in our seaports. Demand Moscow to end its blockade.