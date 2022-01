Καζακστάν: Διαδηλωτές «αποκαθήλωσαν» τον ανδριάντα του Ναζαρμπάγιεφ

Η εξέγερση στο Καζακστάν επιφέρει, όπως γίνεται συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις, και αποκαθήλωση των παλαιότερων συμβόλων της χώρας.

Έτσι, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε απεικονίζονται διαδηλωτές να γκρεμίζουν τον ανδριάντα του «ηγέτη του έθνους» Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ, χρησιμοποιώντας μάλιστα ένα στρατιωτικό φορτηγό, το οποίο πιθανότατα απέσπασαν από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Protestors are taking down a statue of former president Nazarbayev in Kazakhstan’s Taldykorgan



