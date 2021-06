ΗΠΑ: Κατέρρευσε ένα πολυώροφο κτίριο στο Μαϊάμι- Τουλάχιστον ένας νεκρός

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 10 τραυματίστηκαν σε μερική κατάρρευση δωδεκαώροφου συγκροτήματος κατοικιών βόρεια του Μαϊάμι Μπιτς νωρίς σήμερα, σύμφωνα με αξιωματούχους, με δυνάμεις της πυροσβεστικής και πολυάριθμα σωστικά συνεργεία να ψάχνουν σε τόνους χαλασμάτων.

Δεκάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το κτίριο και από γειτονικό ξενοδοχείο. Ωστόσο, οι αρχές δεν αποκλείουν να αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων καθώς συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Το κτίριο στην πόλη Σερφσάιντ της Φλόριντα, σε απόσταση περίπου 24 χλμ βορείως του Μαϊάμι στις ακτές του Ατλαντικού, κατέρρευσε μερικώς γύρω στις 2 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 09.00 ώρα Ελλάδας) από άγνωστη αιτία, δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης ο δήμαρχος του Σερφσάιντ Τσαρλς Μπέρκετ. «Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς μπόρεσε να συμβεί αυτό», δήλωσε ο δήμαρχος. «Τα κτίρια δεν καταρρέουν έτσι απλά».

Σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο NBC 6 South Florida, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν ζωντανό από τα χαλάσματα ένα αγόρι.

Σε φωτογραφία που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της αστυνομίας του Μαϊάμι Μπιτς στο Twitter φαίνεται σωρός από χαλάσματα δίπλα σε ό,τι έχει απομείνει από τα μπαλκόνια του κτιρίου.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY

«Οι αρχές στη Νότια Φλόριντα ανταποκρίθηκαν νωρίς την Πέμπτη σε μερική κατάρρευση κτιρίου», ανέφερε μέσω Twitter η Πυροσβεστική του Μαϊάμι σύμφωνα με το CNN.

Σύμφωνα με το σχετικό tweet, περισσότερες από 80 μονάδες διάσωσης βρίσκονται στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων τεχνικής διάσωσης, μαζί με βοήθεια από δημοτικές πυροσβεστικές υπηρεσίες.

#MDFR is on scene of a partial building collapse near 88 Street & Collins Avenue. Over 80 MDFR units including #TRT are on scene with assistance from municipal fire departments. Updates will be provided on Twitter as they become available.