Καμπούλ: Χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν να διαφύγουν - Χαοτική η κατάσταση στο αεροδρόμιο

Χιλιάδες ανθρώπων παραμένουν στο αεροδρόμιο της Καμπουλ προσπαθώντας να αναχωρήσουν από τη χώρα άρον-άρον μετά την επικράτηση των Ταλιμπάν την Κυριακή. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε ότι το πρώτο γερμανικό στρατιωτικό αεροσκάφος το οποίο προσγειώθηκε στην αφγανική πρωτεύουσα κατάφερε να απομακρύνει μόλις επτά ανθρώπους. Την ίδια ώρα, σχεδόν 6.000 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν στήσει περίμετρο ασφαλείας γύρω από τα αεροπλάνα.

Παρά το γεγονός ότι οι πτήσεις επαναλήφθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί μετά την αναστολή τους την προηγουμένη, το γερμανικό στρατιωτικό αεροπλάνο κατάφερε να απομακρύνει μόνο επτά ανθρώπους λόγω του ευρύτερου χάους που επικρατεί μετά την πτώση της κυβέρνησης της χώρας την Κυριακή. Η γερμανική πρεσβεία προειδοποίησε μέσω του Twitter πως η άφιξη πολιτών στο αεροδρόμιο χωρίς να έχουν προσκληθεί, θα οδηγούσε σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Η Γερμανία, που είχε το δεύτερο μεγαλύτερο στρατιωτικό απόσπασμα στο Αφγανιστάν μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλει να απομακρύνει με αερογέφυρα χιλιάδες Γερμανοαφγανούς με διπλή υπηκοότητα καθώς και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρους και ανθρώπους που εργάστηκαν με τις ξένες δυνάμεις. Η υπουργός Άμυνας Άνεγκρετ Κραμπ-Καρενμπάουερ δήλωσε πως το μεταγωγικό αεροσκάφος A400M πραγματοποίησε μια "παράτολμη προσγείωση" χθες αργά το απόγευμα με κύριο σκοπό να φέρει Γερμανούς στρατιώτες προκειμένου να διασφαλίσουν την απομάκρυνση των ανθρώπων αυτών.

Καθώς 600 στρατιώτες αναμένεται να λάβουν μέρος στην εκκένωση, η Γερμανία ελπίζει ότι θα μπορέσει να απομακρύνει περισσότερους ανθρώπους τις επόμενες ώρες. Ο γερμανικός στρατός μπόρεσε να φέρει μόνο αλεξιπτωτιστές από τη μεραρχία ταχείας ανάπτυξης –οι οποίο είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για επιχειρήσεις απομάκρυνσης-- στην Καμπούλ με αυτό το πρώτο αεροσκάφος του.

Όπως αναφέρθηκε τουλάχιστον 6.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν στήσει «περίμετρο ασφαλείας» γύρω από το αεροδρόμιο, σε συνεννόηση -όπως αποδείχτηκε- με τους Ταλιμπάν, ώστε να μπορέσουν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους να απομακρύνουν τους διπλωμάτες και τους πολίτες τους χωρίς να επαναληφθούν οι χθεσινές τραγικές στιγμές με απελπισμένους ανθρώπους να προσπαθούσαν να γαντζωθούν στους τροχούς των μεταγωγικών αεροπλάνων.

Με φόντο τα παραπάνω, η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας Φλοράνς Παρλί γνωστοποιήσε ότι ένα στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε ανθρώπους από το Αφγανιστάν έφτασε στο Άμπου Ντάμπι τη νύχτα. Η Πάρλι είπε σε ένα tweet ότι Γάλλοι υπήκοοι επέβαιναν στην πτήση. Η γαλλική κυβέρνηση «εργάζεται ενεργά» για να οργανώσει τις επόμενες εκκενώσεις, πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η Ινδία διαμήνυσε μέσω του διπλωματικού της εκπροσώπου ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες εκκένωσης των πολιτών της χώρας που βρίσκονται στο Αφγανιστάν.

Some Indian citizens are still in #Afghanistan and Air India will continue operating flights from #Kabul as long as the airport there remains functional, Indian envoy Rudrendra Tandon said. ( @Rezhasan reports) https://t.co/dHjs1DmgL6

Η Αυστραλία δεν θα μπορέσει να βοηθήσει όλους τους Αφγανούς που συνεργάστηκαν με τον στρατό της, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Σκοτ Μόρισον, καθώς οι αρχές της ετοιμάζουν το σχέδιό τους για την απομάκρυνση ανθρώπων από το Αφγανιστάν μετά την ανάληψη του ελέγχου της χώρας από τους Ταλιμπάν. Η Αυστραλία ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ότι θα αποστείλει 250 μέλη των ενόπλων δυνάμεών της στην Καμπούλ για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση πολιτών της και αδιευκρίνιστου αριθμού Αφγανών, στους οποίους δόθηκαν βίζες μετά την συνεργασία τους με την Αυστραλία.

The Australian mission to evacuate people from Afghanistan is held up in Dubai as it waits for Kabul airport to be secured by US troops. But the Prime Minister conceded today that not all our locally engaged staff and their families will be able to be saved. @CUhlmann #9News pic.twitter.com/Ta3rzRxDtb