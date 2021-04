Κάιλ Χάινς και Κρις Μίντλτον επενδυτές σε ομάδα μπάσκετ στην Αυστραλία

Οι προπονητές λατρεύουν παίκτες που είναι, κατά το κοινώς λεγόμενο, «κόουτς μέσα στο παρκέ». Αθλητές πολυσύνθετοι, με μπόλικα ταλέντα. Πολλοί εξ αυτών, πάντως, στις μέρες μας δεν αναπτύσσουν απλώς δεξιότητες μέσα στις τέσσερις γραμμές. Για κάποιους είναι μόδα, για άλλους, όμως, είναι απλώς η επιβεβαίωση της οργανωτικότητας και του οράματος που έχουν για το μπάσκετ. Μαζί, βεβαίως, και με την προοπτική του κέρδους.

Ο σέντερ της Αρμάνι Μιλάνο και πρώην παίκτης των Ολυμπιακού και ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Κάιλ Χάινς, έχει μπόλικες έγνοιες. Εκτός από την προσπάθεια της ιταλικής ομάδας να προκριθεί στο φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας, όπου ο ίδιος θα διεκδικήσει το πέμπτο τρόπαιο της καριέρας του, είναι οικοδεσπότης και επίσημου podcast της διοργάνωσης, με προσκεκλημένους εν ενεργεία και παλαίμαχους παίκτες. Εδώ και μερικές μέρες, φέρει και την ιδιότητα του παράγοντα.

Ο Αμερικανός είναι μεταξύ των νέων επενδυτών της ομάδας μπάσκετ Μπρισμπέιν Μπούλετς, μαζί με εκλεκτούς μετόχους. Μαζί του στο νέο εγχείρημα είναι ο Κρις Μίντλτον, συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς! Ιδιοκτήτης των Μπούλετς είναι από τον Σεπτέμβριο του 2019 ο παλαίμαχος γκαρντ του ΝΒΑ, Κέβιν Μάρτιν, ο οποίος αγόρασε προ διετίας το 75% των μετοχών.

