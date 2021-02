Κ. Σκρέκας: Τον Ιούνιο το θεσμικό πλαίσιο για τα offshore αιολικά

Το φετινό Ιούνιο έδειξε ως χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου τόσο για τα offshore αιολικά, όσο και για την αποθήκευση, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσταντίνος Σκρέκας, μιλώντας στην εκδήλωση της ΕΛΕΤΑΕΝ για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.

«Πρέπει να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο σε σχέση με Ευρώπη και οι αποφάσεις από εδώ και πέρα θα έχουν γνώμονα τη συντόμευση», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι βάσει των κατευθύνσεων της Κομισιόν, η σημαντικότερη πηγή ενέργειας ως το 2040 θα είναι τα θαλάσσια αιολικά. Στόχος του υπουργείου είναι να κεφαλαιοποιήσει το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως αποδεικνύεται από τη συζήτηση που έγινε πρόσφατα με τον πρέσβη της Νορβηγίας, αλλά και άλλες χώρες», τόνισε.

Σχετικά με τη μελέτη που έχει ετοιμάσει η ΕΛΕΤΑΕΝ ως προς τα θαλάσσια αιολικά, ο κ. Σκρέκας τη χαρακτήρισε σημαντική, καθώς θα βοηθήσει να δημιουργηθεί το θεσμικό πλαίσιο.

Από την πλευρά του, ο νορβηγός πρέσβης, Φρόντε Όβερλαντ Άντερσεν, δήλωσε ότι τώρα είναι ο καιρός για να μετατρέψει η Ελλάδα το υπεράκτιο δυναμικό σε επενδύσεις. Σε αυτά τα πλαίσια σχεδιάζεται και ένα επενδυτικό σεμινάριο στο Όσλο για ενημέρωση των επιχειρήσεων του κλάδου. «Η Ελλάδα και η Νορβηγία είναι παραδοσιακά ναυτικά έθνη που τώρα εξερευνούν τις θάλασσες για την ενέργεια που μπορούν να προσφέρουν», κατέληξε.

Το νορβηγικό ενδιαφέρον για επενδύσεις σε offshore στην Ελλάδα και συγκεκριμένα αυτό της Equinor, από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου διεθνώς, έχει εκδηλωθεί πολλές φορές το τελευταίο διάστημα, με τον κορυφαίο παίκτη του χώρου, την Equinor, να δείχνει με κάθε ευκαιρία το ενδιαφέρον της.

Δεν είναι τυχαίο ότι η μελέτη της ΕΛΕΤΑΕΝ τον Ιανουάριο για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα είχε εκπονηθεί στο πλαίσιο του έργου “Necessary legislative adjustments to promote offshore wind energy in Greece”. Έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα EEA Financial Mechanism 2014-2021, το οποίο και διαχειρίζεται η πρεσβεία της Νορβηγίας.

Σημειώνεται ότι η Equinor, έχει προτείνει κατά το παρελθόν την ανάπτυξη ενός project στις Κυκλάδες μεταξύ Τήνου, Σύρου και Μυκόνου. Το έργο αφορούσε στην τεχνολογία πλωτών ανεμογεννητριών. Επίσης, ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά έχει κατά καιρούς εκδηλωθεί από τη δανέζικη Copenhagen Offshore Partners, που επίσης αποτελεί μεγάλο παίκτη της παγκόσμιας αγοράς υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Από ελληνικής πλευράς αιτήσεις για offshore αιολικά πάρκα είχαν παλαιότερα κατατεθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, τον όμιλο Κοπελούζου, καθώς και η RF Energy.