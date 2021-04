Ηττα από τον Χούρκατς και αποκλεισμός του Τσιτσιπά στο Μαϊάμι...

Οι προσδοκίες από τον παρθενικό προημιτελικό του στο Masters του Μαϊάμι – και έβδομο ματς στους «8» σε ATP 1000 στην καριέρα του –, αλλά και από το εξαιρετικό ξεκίνημά του κόντρα στον Χούμπερτ Χούρκατς δεν ολοκληρώθηκαν από τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο 24χρονος Πολωνός νίκησε με 2-1 σετ τον Ελληνα τενίστα το βράδυ της Πέμπτης (1/4) και πήρε εκείνος το εισιτήριο για την τετράδα, περιμένοντας τον νικητή του αγώνα μεταξύ Αντρέι Ρούμπλεφ και Σεμπάστιαν Κόρντα. Αυτός θα είναι ο παρθενικός ημιτελικός σε «1000αρι» για τον υψηλόσωμο (1,96μ.) νεαρό.

Hurkacz steps up and delivers! 🙌



It's a first ATP Masters 1000 semi-final for @HubertHurkacz as he rallies to upset Stefanos Tsitsipas 2-6, 6-3, 6-4.#MiamiOpen pic.twitter.com/GBjTYAhMY1