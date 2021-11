Ιταλία: Συλλήψεις μαχητικών αντιεμβολιαστών που καλούσαν σε βία

Η ιταλική αστυνομία προχώρησε σήμερα σε κύμα συλλήψεων μαχητικών αντιεμβολιαστών που κατηγορούνται ότι χρησιμοποιούν ομάδες συζήτησης στο Ίντερνετ για να προτρέψουν σε βία εναντίον πολιτικών και γιατρών που υποστηρίζουν το υγειονομικό πάσο.

Οι έρευνες αυτές σε 16 πόλεις της χώρας είχαν στόχο 17 από τους πιο ριζοσπαστικούς συμμετέχοντες στην ομάδα συζήτησης «Basta Dittatura» («Φτάνει πια η δικτατορία») στο Telegram, την οποία ακολουθούν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και η οποία «χαρακτηρίζεται από μόνιμη υποκίνηση μίσους και προτροπή στη διάπραξη σοβαρών αδικημάτων», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Τορίνο.

Η ομάδα «Basta Dittatura» χρησιμοποιήθηκε κυρίως για να οργανωθούν διαδηλώσεις κατά του υγειονομικού πάσου, το οποίο είναι υποχρεωτικό από τις 15 Οκτωβρίου σε όλους τους χώρους εργασίας στην Ιταλία. Το υγειονομικό πάσο πιστοποιεί ότι ο φέρων έχει εμβολιαστεί, ιαθεί αφού μολύνθηκε με Covid-19 ή διαθέτει πρόσφατο αρνητικό τεστ.

Οι ύποπτοι, που έγιναν στόχοι των αστυνομικών ερευνών, «είχαν συμμετάσχει σ' αυτή την ομάδα συζήτησης, καλώντας συστηματικά σε προσφυγή στα όπλα και σε διάπραξη σοβαρών παράνομων ενεργειών εναντίον των πιο υψηλών θεσμικών λειτουργών, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι», καθώς και αστυνομικών, γιατρών, επιστημόνων, δημοσιογράφων και άλλων δημόσιων προσώπων που κατηγορούνται για «υποδούλωση» και «συνεργασία» με τη «δικτατορία», σύμφωνα με την αστυνομία του Τορίνο.

