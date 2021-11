Ιταλία: Έκρηξη σε διυλιστήριο στην πόλη Λιβόρνο

Έκρηξη σημειώθηκε σε διυλιστήριο της πόλης Λιβόρνο της Τοσκάνης, στην κεντρική Ιταλία.

Το διυλιστήριο ανήκει στην ιταλική Εταιρία Υδρογονανθράκων Eni και την ώρα αυτή σύννεφο μαύρου καπνού έχει καλύψει μεγάλο μέρος της περιοχής.

Οι τοπικές αρχές και η Πολιτική Προστασία ζήτησαν από τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους και να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα. Προς το παρόν, δεν έχει γίνει καμία αναφορά σε τραυματίες.

Οι πυροσβέστες, πάντως, σύφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχουν θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγία που ξέσπασε εντός του διυλιστηρίου.

#Livorno: incendio in raffineria Eni



In queste ore si è verificato un incendio all’interno della raffineria #Eni di Stagno, in provincia di Livorno.[…]



