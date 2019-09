«Νίκος Δασκαλαντωνάκης - NDF»: Ανακοινώθηκαν οι υποτροφίες 2019-20

Τα τελικά αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων για σπουδές, για το 2ο πρόγραμμα υποτροφιών 2019-2020, ανακοίνωσε η Φιλανθρωπική και Πολιτιστική Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Νίκος Δασκαλαντωνάκης – NDF».

Βασικά κριτήρια της επιλογής των υποψηφίων αποτέλεσαν οι ακαδημαϊκές επιδόσεις, η δήλωση σκοπού τους, η ρεθυμνιακή εντοπιότητα -όπως προβλεπόταν από την αναλυτική προκήρυξη-, η κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση, καθώς και η επαγγελματική τους συνέπεια και προοπτική.

Αναλυτικά, τα ονόματα:

1 Αγαθαγγέλου Γαρυφαλιά

Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση - Πανεπιστήμιο Κύπρου

2 Αντωνίου Άγγελος

International Hospitality and Tourism Management - BCA, in partnership with Plymouth University

3 Βεργετάκης Κωνσταντίνος

Junior Butler - School for Butlers and Hospitality

4 Θεοδωράκη Μαρία

ΜΒΑ - ALBA Business School

5 Λυρατζάκη Ελένη

ΜΑ στον Πολιτισμό και Τουρισμό - Πολυτεχνείο Κρήτης

6 Μυζιθράκη Στυλιανή

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τουρισμού - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

7 Πολίτης Μάριος

ΜA International Hospitality and Tourism Management - BCA, in partnership with Plymouth University

8 Σερεμετάκη Άννα-Μαρία

ΜA International Hospitality and Tourism Management - BCA, in partnership with Plymouth University

9 Σταγάκης Ζαχαρίας

MSc, Sport Management, Politics and International Development - Loughborough Uninersity

10 Τρουλλινός Δημήτρης

Διδακτορικός Ερευνητής στην Πληροφορική - Πολυτεχνείο Κρήτης

11 Χατζηδάκη Παναγιώτα

ΜSc Physics - Heidelberg University, Department of Physics and Astronomy

Η ΑΜΚΕ «Νίκος Δασκαλαντωνάκης – NDF», στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων της, ανακοινώνει, επίσης, τις χορηγίες για μετεκπαίδευση σε στελέχη και εργαζόμενους στον Όμιλο Grecotel.

1 Αξαρλή Βασιλική - Κατερίνα

Hospitality Management The Hotel School, Cornell University

2 Γιαλιτάκης Χαράλαμπος

PGD Diploma in Revenue Management -The Hotel School, Cornell University

3 Ζώης Κωνσταντίνος

Diploma in Revenue Management - The Hotel School, Cornell University

4 Λαβδιώτη Μαρία

Digital Marketing - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)

Ο φορέας «Νίκος Δασκαλαντωνάκης – NDF», συνεχίζει στο δρόμο που έχει χαράξει και συνεχίζει να χαράζει ο ιδρυτής του συστηματοποιώντας την 50χρονη προσφορά του. Το αντίδωρο, όπως ο ίδιος το ονομάζει, προς την κοινωνία, το γενέθλιο τόπο, το Ρέθυμνο και τους ανθρώπους του. Στόχος, με τις υποτροφίες, τις χορηγίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, είναι η στήριξη των νέων ανθρώπων του Ρεθύμνου, της Κρήτης και κατ’ επέκταση της πατρίδας μας για την απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών τους, καθώς και η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στον χώρο του Τουρισμού αλλά και ευρύτερα.