ΗΠΑ: Δέκα τραυματίες από πυροβολισμούς σε μπαρ στο Νιου Τζέρσεϊ

Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε μπαρ της περιοχής Τρέντον, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Νιου Τζέρσει, με έναν από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο εκπρόσωπος των αστυνομικών αρχών του Τρέντον ανέφερε ότι πέντε άνδρες και πέντε γυναίκες έχουν διακομιστεί σε κοντινά νοσοκομεία της περιοχής.

Ένας από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση και υποβλήθηκε εκτάκτως σε χειρουργική επέμβαση.

