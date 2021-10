ΗΠΑ: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην άμβλωση

Twitter

Χιλιάδες διαδηλωτές άρχισαν να κατεβαίνουν στους δρόμους στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συμμετάσχουν στη νέα «Πορεία των Γυναικών» για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην άμβλωση, που έχει γίνει στόχος μίας άνευ προηγουμένου εδώ και δεκαετίες επίθεσης του συντηρητικού στρατοπέδου.

Attendees gear up to march towards the United States Supreme Court from Freedom Plaza at the #RallyForAbortionJustice pic.twitter.com/3DKSylmfVA — Natalie Drum (@natalie_drum) October 2, 2021

Μικρός αριθμός διαδηλώσεων οργανώθηκε στις ΗΠΑ από την έναρξη ισχύος, την 1η Σεπτεμβρίου, του νόμου της πολιτείας του Τέξας που απαγορεύει την άμβλωση σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Το γεγονός που πυροδότησε έναν νομικό ανταρτοπόλεμο και αντεπίθεση στο Κονγκρέσο.

Εντούτοις, δύο ημέρες πριν από την επανάληψη των συνεδριάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που θα είναι και ο διαιτητής στην μάχη , περί τις 200 οργανώσει αποφάσισαν τελικά να καλέσουν τους υπερασπιστές του δικαιώματος στην άμβλωση για να ακουστεί η φωνή τους σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια.

Σημειώνεται ότι η κεντρική πορεία οργανώνεται στην Ουάσινγκτον, όπου χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί το μεσημέρι για να πορευθούν μέχρι την έδρα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σχεδόν 50 χρόνια αφού ο ύπατος δικαστικός θεσμός της χώρας αναγνώρισε το δικαίωμα των Αμερικανίδων στην άμβλωση μέσω της ιστορικής απόφασης Roe v. Wade.

The energy is INCREDIBLE here in D.C., but the #RallyForAbortionJustice is not just about today.



This is day one of a renewed fight that our allies are waging in all 50 states, all across the country.



It’s a fight we can win if—and only if—we fight together. pic.twitter.com/dOKH5mFPUw — Rachel O’Leary Carmona (@RachCarmona) October 2, 2021

Σήμερα, με υπερσυντηρητική σύνθεση, παρακαταθήκη του Ντόναλντ Τραμπ, το Ανώτατο Δικαστήριο φαίνεται ότι έχει αρχίσει την αντίστροφη πορεία για την υπονόμευση της απόφασης. Ηδη, το Δικαστήριο αρνήθηκε να παρέμβει μέσω επείγουσας διαδικασίας για να μπλοκάρει τον νόμο του Τέξας και ενδέχεται να εκμεταλλευθεί την εξέταση ενός περιοριστικού των αμβλώσεων νόμου της πολιτείας του Μισισιπή για να μεταβάλει την θέση του.

Συγκεντρώσεις οργανώνονται στις πρωτεύουσες των δύο πολιτειών, στο Οστιν και το Τζάκσον, καθώς και σε 600 ακόμη πόλεις των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις διοργανώτριες, περισσότεροι από 240.000 διαδηλωτές αναμένεται να βγουν στους δρόμους της χώρας.

«Αγωνιζόμαστε ώστε η άμβλωση να μην είναι απλώς νόμιμη, αλλά προσβάσιμη και χωρίς στίγμα», γράφουν στην ανακοίνωσή του, ζητώντας από το Κονγκρέσο να εγγράψει στην ομοσπονδιακή νομοθεσία το δικαίωμα στην άμβλωση, ώστε να είναι προστατευμένο από ενδεχόμενη μεταστροφή του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

#RallyforAbortionJustice Thrilled to be with thousands in DC on this beautiful day, marching to the US Supreme Court in honor of our bodies, our sexuality, and our right to choose for ourselves @WomensMarch2021 pic.twitter.com/aXiDEZlCsV — Leslie Morgan Steiner, MBA Wharton (@lesliebooks) October 2, 2021

Υπενθυμίζεται ότι σχέδιο νόμου προς αυτήν την κατεύθυνση εγκρίθηκε πριν από μία εβδομάδα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, που τελεί υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών. Ωστόσο, δεν έχει καμία τύχη να περάσει από τη Γερουσία, στην οποία οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν μειοψηφία που μπορεί να το μπλοκάρει.

Υπογραμμίζεται ότι η εκλογή του Τζο Μπάιντεν στην προεδρία δεν άλλαξε τη δυναμική κατά των αμβλώσεων σε πολιτειακό επίπεδο. Αντίθετα, ενισχυμένοι από την είσοδο τριών συντηρητικών δικαστών, των διορισμένων από τον Τραμπ, που ανέτρεψαν τις ισορροπίες του δικαστηρίου, οι συντηρητικοί αιρετοί στις αμερικανικές πολιτείες έχουν εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση στο δικαίωμα στην άμβλωση: από την 1η Ιανουαρίου, 19 πολιτείες έχουν υιοθετήσει 63 νόμους που περιορίζουν το δικαίωμα στην άμβλωση.

Αν το Ανώτατο Δικαστήριο αναιρέσει την απόφαση Roe v. Wade, κάθε πολιτεία θα είναι ελεύθερη να απαγορεύσει ή να επιτρέψει τις αμβλώσεις.

Αξίζει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με την πανίσχυρη οργάνωση Planned Parenthood, στην περίπτωση αυτή, 36 εκατομμύρια γυναίκες σε 26 πολιτείες, δηλαδή το ήμισυ περίπου των Αμερικανίδων αναπαραγωγικής ηλικίας, θα έχαναν το δικαίωμα στην άμβλωση.