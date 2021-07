ΗΑΕ: Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε φορτηγό πλοίο στο λιμάνι Τζεμπέλ Αλί

Μια ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στο Ντουμπάι σήμερα το βράδυ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με όσα δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters και ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με ένα tweet της κυβερνητικής υπηρεσίας Τύπου, μια πυρκαγιά έχει ξεσπάσει πάνω σε ένα φορτηγό πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Τζεμπέλ Αλί.

JUST IN - Massive explosion in #Dubai at Jebel Ali Port.pic.twitter.com/ZzRLj8vyBj