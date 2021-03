Η «Τρέλα του Μαρτίου» του NCAA θα ξεπεράσει τα 8,5 δισ.!

Η περίφημη «March Madness» του NCAA δεν θα είναι φέτος «μεταδοτική» στις εξέδρες, λόγω των περιορισμών από την πανδημία. Ωστόσο, οι στοιχηματικές εταιρείες ετοιμάζονται για «τρελά» χρήματα. Με το online ποντάρισμα να είναι πλέον νόμιμο σε 25 πολιτείες των ΗΠΑ, το τελικό τουρνουά του κολεγιακού μπάσκετ, που άρχισε το βράδυ το Πέμπτης (18/3) - παρουσία και του Ρικ Πιτίνο -, αναμένεται να καταρρίψει κάθε ρεκόρ στοιχηματισμού. Η αδημονία του κοινού είναι μεγάλη, λόγω της περσινής ματαίωσης, από την ξαφνική έξαρση του κορονοϊού.

Σύμφωνα με μία μελέτη της αμερικανικής επιτροπής τυχερών παιχνιδιών, 36,7 εκατομμύρια Αμερικανοί συμπλήρωσαν όλο το ταμπλό των προβλέψεων (από τον αρχικό γύρο των «68», ως το φάιναλ φορ και την ανάδειξη του πρωταθλητή), αριθμός μειωμένος κατά 8% από το 2019. Πάντως, 31 εκατ. τοποθέτησαν παραδοσιακά στοιχήματα, κατά πολύ περισσότεροι από τους 18 εκατ., δύο χρόνια πριν.

