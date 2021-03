Φον Ντερ Λάιεν: Η Κομισιόν θεσμοθετεί το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού- Υιοθετήθηκε η πρόταση Μητσοτάκη

Στην υιοθέτηση του «πράσινου» διαβατηρίου που θα περιλαμβάνει το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού, ανοίγοντας την «πόρτα» στις μετακινήσεις και την επιστροφή στην κανονικότητα, ανακοίνωσε η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

«Θέλουμε να είναι έτοιμο έως το καλοκαίρι», είπε η επικεφαλής της Κομισιόν για το «Digital Green Certificate», όπως ονομάζεται, με το οποίο η ΕΕ υιοθετεί την πρόταση Μητσοτάκη που είχε κατατεθεί στις 12 Ιανουαρίου με επιστολή του.

Το έντυπο θα είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή και σε έντυπη μορφή, θα έχει τη μορφή εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο και θα καταγράφει αν κανείς είναι εμβολιασμένος με ένα από τα εγκεκριμένα από τον ΕΜΑ εμβόλια, αν έχει αρνητικό PCR και αν έχει αναρρώσει από COVID-19.

«Στόχος είναι η έξοδος της ΕΕ από την κρίση και να μπορέσουν να ανοίξουν σταδιακά οι οικονομίες των κρατών- μελών», ανέφερε η κα Φον Ντερ Λάιεν προσθέτοντας ότι παραμένει εφικτός ο στόχος του εμβολιασμού του 70% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το τέλος του καλοκαιριού.

Για να είναι έτοιμη πριν από το καλοκαίρι, η πρόταση αυτή πρέπει να εγκριθεί γρήγορα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Καταλύτης για να έχει αντίκρυσμα το «πράσινο» διαβατήριο, είναι να τρέξει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εμβολιασμών βάσει του οποίου, όπως είπε η Φον Ντερ Λάιεν αναμένονται 66 εκατ. δόσεις του εμβολίου των Pfizer-BioNTech και 10 εκατ. της Moderna.

«Δυστυχώς η AstraZeneca παραδίδει λιγότερα από όσα έχει υποσχεθεί. Είχε υποσχεθεί 90 εκατ. δόσεις, τις μείωσε σε 40 και τώρα γνωρίζουμε ότι θα παραδώσει μόλις 30 εκατ. δόσεις», ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι ο στόχος για εμβολιασμό του 70% των ενηλίκων Ευρωπαίων ως τα τέλη του καλοκαιριού είναι εφικτός, καθώς σύντομα στην φαρέτρα της ΕΕ θα βρίσκεται και το εμβόλιο της Johnson & Johnson.

Συνολικά στο δεύτερο τρίμηνο του έτους θα έχουν παραδοθεί 360 εκατ. δόσεις εμβολίων, εκ των οποίων 55 εκατ. δόσεις του εμβολίου της Johnson & Johnson., 200 εκατ. των Pfizer-BioNTech, 35 εκατ. της Moderna και 70 εκατ. από την AstraZeneca, σημείωσε η φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι η ΕΕ έχει σκοπό να «επενδύσει» στο μέλλον σε φαρμακευτικές εταιρείες, όπως η BionTech, που φάνηκαν «αξιόπιστες».

Η ΕΕ σκοπεύει και να «σφίξει τα λουριά» όσον αφορά στις εξαγωγές και τις παραδόσεις εμβολίων εκ μέρους των φαρμακευτικών εταιρειών στην Ευρώπη, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι θα υπάρχει «στοπ» από την ΕΕ στις εξαγωγές κατασκευαστών, που δεν τηρούν τα συμφωνηθέντα ως προς τις παραδόσεις εμβολίων.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε δύο πράγματα κατά τις εξαγωγές: Την αμοιβαιότητα και την αναλογικότητα. Θα ήθελα να είμαι πολύ σαφής εδώ: Εάν η κατάσταση δεν αλλάξει, θα σκεφτούμε να εξαρτώνται οι εξαγωγές προς τις χώρες, όπου παράγονται εμβόλια από τον βαθμό της δκής τους διαφάνειας», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογραμμίζοντας παράλληλα το εξής: «Και θα σκεφτούμε επίσης, εάν οι εξαγωγές σε χώρες που έχουν μεγαλύτερα ποσοστά εμβολιασμών από εμάς είναι αναλογικές».

Η λειτουργία του

Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα καλύπτει τρία είδη πιστοποιητικών — πιστοποιητικά εμβολιασμού, πιστοποιητικά εξέτασης (δοκιμασία NAAT/RT-PCR ή ταχεία δοκιμασία αντιγόνου) και πιστοποιητικά για άτομα που έχουν αναρρώσει από την COVID-19.

Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται σε ψηφιακή ή σε έντυπη μορφή. Και οι δύο εκδόσεις θα περιλαμβάνουν κωδικό QR με τις απαραίτητες πληροφορίες, καθώς και ψηφιακή υπογραφή που θα διασφαλίζει τη γνησιότητα του πιστοποιητικού.

Η Επιτροπή θα δημιουργήσει μια πύλη και θα παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη για την ανάπτυξη λογισμικού το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι αρχές για την επαλήθευση όλων των υπογραφών των πιστοποιητικών σε όλη την ΕΕ. Κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα των κατόχων των πιστοποιητικών δεν θα περνά μέσω της πύλης ούτε θα διατηρείται από το κράτος μέλος που πραγματοποιεί την επαλήθευση.

Τα πιστοποιητικά θα διατίθενται δωρεάν και θα εκδίδονται στην επίσημη γλώσσα ή τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους έκδοσης και στα αγγλικά.

Συγκεκριμένα, βασικά στοιχεία του κανονισμού που προτείνει σήμερα η Επιτροπή:

1. Προσβάσιμα και ασφαλή πιστοποιητικά για όλους τους πολίτες της ΕΕ:

· Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό θα καλύπτει τρεις τύπους πιστοποιητικών - πιστοποιητικά εμβολιασμού, πιστοποιητικά τεστ (τεστ NAAT / RT-PCR ή rapid test αντιγόνου) και πιστοποιητικά για άτομα που έχουν αναρρώσει από την COVID-19.

· Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται σε ψηφιακή μορφή ή σε χαρτί. Και οι δύο θα έχουν έναν κωδικό QR που περιέχει τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες καθώς και μια ψηφιακή υπογραφή για να βεβαιώνει ότι το πιστοποιητικό είναι αυθεντικό.

· Η Επιτροπή θα δημιουργήσει μια πύλη και θα υποστηρίξει τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη λογισμικού που οι αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να επαληθεύσουν όλες τις υπογραφές πιστοποιητικών σε ολόκληρη την ΕΕ. Κανένα προσωπικό στοιχείο των κατόχων πιστοποιητικών δεν περνά από την πύλη ή διατηρείται από το κράτος μέλος επαλήθευσης.

· Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα δωρεάν και στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του κράτους μέλους έκδοσης και στα αγγλικά.

2. Μη διάκριση:

· Όλοι οι πολίτες - εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι - πρέπει να επωφελούνται από ένα ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ. Για να αποφευχθούν οι διακρίσεις εις βάρος ατόμων που δεν έχουν εμβολιαστεί, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία όχι μόνο ενός διαλειτουργικού πιστοποιητικού εμβολιασμού, αλλά και πιστοποιητικών τεστ COVID-19 και πιστοποιητικών για άτομα που έχουν αναρρώσει από την COVID-19.

· Το ίδιο δικαίωμα για τους ταξιδιώτες με το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό - όπου τα κράτη μέλη αποδέχονται την απόδειξη εμβολιασμού για να αρθούν περιοσμοί δημόσιας υγείας , όπως τεστ ή καραντίνα, θα πρέπει να αποδεχθούν, υπό τους ίδιους όρους, πιστοποιητικά εμβολιασμού που εκδίδονται βάσει του Συστήματος του Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού. Αυτή η υποχρέωση θα περιορίζεται σε εμβόλια που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας σε επίπεδο ΕΕ, αλλά τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να αποδεχθούν και άλλα εμβόλια.

· Κοινοποίηση άλλων μέτρων - εάν ένα κράτος μέλος εξακολουθεί να απαιτεί από κατόχους ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού να τεθεί σε καραντίνα ή να υποβληθεί σε τεστ, πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή και όλα τα άλλα κράτη μέλη και να εξηγήσει τους λόγους αυτών των μέτρων.

3. Μόνο βασικές πληροφορίες και ασφαλή προσωπικά δεδομένα:

· Τα πιστοποιητικά θα περιλαμβάνουν ένα περιορισμένο σύνολο πληροφοριών όπως όνομα, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία έκδοσης, σχετικές πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο / τεστ / ανάκτηση και ένα μοναδικό αναγνωριστικό του πιστοποιητικού. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να ελεγχθούν μόνο για επιβεβαίωση και επαλήθευση της αυθεντικότητας και της εγκυρότητας των πιστοποιητικών.

Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και θα είναι ανοιχτό για την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία καθώς και την Ελβετία. Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό πρέπει να εκδίδεται σε πολίτες της ΕΕ και στα μέλη της οικογένειάς τους, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Θα πρέπει επίσης να χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν στην ΕΕ και σε επισκέπτες που έχουν το δικαίωμα να ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη.

Το σύστημα Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό είναι ένα προσωρινό μέτρο. Θα ανασταλεί όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δηλώσει το τέλος της διεθνούς κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία από την COVID-19.

Παράλληλα, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν το πλαίσιο εμπιστοσύνης και τα τεχνικά πρότυπα, που έχουν συμφωνηθεί στο δίκτυο eHealth, για να διασφαλίσουν την έγκαιρη εφαρμογή του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού, τη διαλειτουργικότητά τους και την πλήρη συμμόρφωση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί η τεχνική εργασία και η πρόταση τους επόμενους μήνες

Today we strengthen the @EU_commission 's response to #COVID19 with: • Digital Green Certificates for free and safe movement in the EU • A common path to a gradual, safe and lasting re-opening https://t.co/opAMGkeSNf

Νωρίτερα, η Βέρα Γιούροβα ανέφερε ότι «το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό προσφέρει μια πανευρωπαϊκή λύση για να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες της ΕΕ επωφελούνται από ένα εναρμονισμένο ψηφιακό εργαλείο για την υποστήριξη της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ. Αυτό είναι ένα καλό μήνυμα για την υποστήριξη της ανάκαμψης. Οι βασικοί μας στόχοι είναι να προσφέρουμε ένα εύχρηστο, χωρίς διακρίσεις και ασφαλές εργαλείο που σέβεται πλήρως την προστασία των δεδομένων. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για διεθνή σύγκλιση με άλλους εταίρους».

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, Ντιντιέ Ρέιντερς σημείωσε ότι «με το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό, ακολουθούμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους θα μπορούν να ταξιδεύουν με ασφάλεια και με ελάχιστους περιορισμούς αυτό το καλοκαίρι. Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία και δεν θα κάνει καμία διάκριση με κανέναν τρόπο. Μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ όχι μόνο θα μας βοηθήσει να αποκαταστήσουμε σταδιακά την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ αλλά και να αποφύγουμε τον κατακερματισμό. Είναι επίσης μια ευκαιρία να επηρεάσει τα παγκόσμια πρότυπα και να οδηγήσει με το παράδειγμα με βάση τις ευρωπαϊκές μας αξίες, όπως η προστασία δεδομένων».

Let’s find a common path to the safe re-opening of Europe.



This path forward requires a sustainable approach for the benefit of all Europeans.



We are looking forward to the endorsement of EU countries at the next European Council on 25 March.#EUCO #StrongerTogether