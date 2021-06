Η φετινή «εκτόξευση» προσφέρει στην Μαρία Σάκκαρη το όνειρο των WTA Finals

Το όνειρο ενός τελικού ή κι ενός τροπαίου Γκραν Σλαμ δεν έγινε πραγματικότητα για την Μαρία Σάκκαρη στο Παρίσι, όμως την έφερε πιο κοντά σε έναν άλλον μεγάλο και ως τώρα ανεκπλήρωτο στόχο της. Μπορεί η διαδρομή της ως την τετράδα του Ρολάν Γκαρός να την διατήρησε απλώς στο Νο18 της παγκόσμιας κατάταξης, ωστόσο της χάρισε 720 βαθμούς στο WTA Race και της επέτρεψε να «χωρέσει» στην πρώτη οκτάδα της φετινής βαθμολογίας.

Κάθε φθινόπωρο, οι οκτώ πρώτοι στη βαθμολογία της τρέχουσας χρονιάς προκρίνονται αυτόματα στους ATP (για τους άνδρες) και WTA Finals (για τις γυναίκες). Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε τον τίτλο το 2019 στο Λονδίνο, στη σπουδαιότερη επιτυχία της επαγγελματικής καριέρας του, αλλά η Σάκκαρη δεν έχει γευτεί ακόμη την παρουσία στους τελικούς. Αν κατορθώσει να διατηρηθεί τουλάχιστον στην 8η προνομιούχο θέση, θα αποκτήσει δικαίωμα παρουσίας στο Race στη Σέζνεν της Κίνας, σε ημερομηνία που θα οριστεί μελλοντικά.

