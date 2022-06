Μητσοτάκης σε Ζελένσκι: Η Ελλάδα υποστηρίζει την υποψηφιότητα της Ουκρανίας για ένταξη στη ΕΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποδοθεί καθεστώς υποψηφίου στην Ουκρανία, την οποία και υποστηρίζει, ενώ διαβεβαίωσε τον κ.Ζελένσκι για τη συνεχιζόμενη στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία.

Σχετική ανάρτηση έκανε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στην οποία αναφέρθηκε στην στήριξη της Ελλάδας ενώ πρόσθεσε ότι συζήτησαν και τα ζητήματα της επερχόμενης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη.

During a conversation with Prime Minister @kmitsotakis I was pleased to receive a signal of support from 🇬🇷 on 🇺🇦's candidate status on the eve of the historic session of the European Council. We also discussed the expected outcome of the NATO Summit in Madrid. #EmbraceUkraine