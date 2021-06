Η Ελβετία πέταξε έξω από το Euro τη Γαλλία, στα πέναλτι!!!

Η παγκόσμια λογοτεχνία θα μπορούσε να προσφέρει τίτλο στον αγώνα των «16» του Euro 2020 μεταξύ Γαλλίας – Ελβετίας, το βράδυ της Δευτέρας (28/6), με το περίφημο... «Εγκλημα και τιμωρία». Χαρακτηρισμός που θα ταίριαζε αρχικά στους Ελβετούς και μετά στους Γάλλους. Ωστόσο, επειδή στα σπορ κυρίως κάποιος κερδίζει και δεν χάνει ο αντίπαλος, η Ελβετία μπορεί να πανηγυρίζει δικαίως για την ίσως σπουδαιότερη νίκη της ιστορίας της. Το μεγάλο αουτσάιντερ δεν τρόμαξε από το «στέμμα» της παγκόσμιας πρωταθλήτριας και νικώντας την με 5-4 στη διαδικασία της «ρώσικης ρουλέτας» των πέναλτι – μετά το εντυπωσιακό 3-3 του 90λεπτου και της παράτασης – προκρίθηκε στα προημιτελικά και θα παίξει με την Ισπανία, η οποία νωρίτερα νίκησε με 5-3 στην παράταση την Κροατια!

