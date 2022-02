Η απίστευτη απάτη που συντάραξε τον κόσμο του πόκερ

Τον Σεπτέμβριο του 2019, μία ανάρτηση σε κοινωνικό δίκτυο, στο Twitter συγκεκριμένα, από την προγραμματίστρια υπολογιστών και παίκτρια πόκερ, Βερόνικα Μπριλ, ξεκίνησε μια σειρά από γεγονότα που κατέληξαν στην αποκάλυψη μιας πολύ περίεργης υπόθεσης απάτης, η οποία απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί την κοινότητα του πόκερ για 2 και πλέον χρόνια.

Η ιστορία αφορά παιχνίδια πόκερ όχι σε κάποιο γνωστό μας διαδικτυακό και αξιόπιστο live καζίνο όπως το Bet365 casino live αλλά σε καζίνο του Σακραμέντο, τα οποία προβάλλονταν σε ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο μέσω live streaming. Πρωταγωνιστής και δέκτης των κατηγοριών περί απάτης, είναι ο Μάικ Ποστλ, ένας παίκτης πόκερ της περιοχής, ο οποίος τα τελευταία χρόνια δεν είχε ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα στις πράσινες τσόχες, αλλά στο συγκεκριμένο τραπέζι της ζωντανής μετάδοσης έπαιζε εκπληκτικά.

Οι στρατηγικές κινήσεις του έμοιαζαν μαεστρικές και φαινόταν σα να διαβάζει τους αντιπάλους του με μεγάλη ευκολία. Έπαιζε τόσο τέλεια που ήταν σα να ήξερε τι φύλλα κρατούσαν οι αντίπαλοί του. Και απ’ ότι φαίνεται τελικά... πιθανότατα ήξερε ακριβώς τι φύλλα κρατούσαν οι αντίπαλοί του. Αυτή είναι η ιστορία ενός εκ των μεγαλύτερων σκανδάλων που έχουν γίνει ποτέ σε τραπέζια πόκερ των καζίνο.

Μάικ Πόστλ

O Μάικ Ποστλ είναι γεννημένος το 1979 και από μικρός του άρεσε να παίζει τυχερά παιχνίδια. Ακόμα και μονόπολι να έπαιζε με κάποια από τα τα 5 αδέρφια του, πάντα θα υπήρχε και κάποιο στοίχημα πάνω στην έκβαση του παιχνιδιού. Ο μικρός Ποστλ είχε φτάσει να φτιάξει το δικό του τυχερό παιχνίδι και το είχε στήσει έξω για να παίζουν τα άλλα παιδιά. Ήταν ένας τροχός που γυρνούσε και σε ένα πεδίο του είχε γραμμένη τη λέξη “Τζακποτ 5 δολαρίων”. Τα παιδιά πλήρωναν 50 σεντς για να γυρίσουν τον τροχό, αλλά όπως περιέγραψε ο αδερφός του το 2009, ο Ποστλ έβαζε κάποιο βάρος στο πίσω μέρος του τροχού, ώστε αυτός να σταματάει πάντα πολύ κοντά στο τζάκποτ, χωρίς ποτέ να το πετυχαίνει.

Στα 18 του χρόνια ο Ποστλ έπιασε δουλειά σε καζίνο, όπου σε λίγο καιρό εργαζόταν ως dealer σε τραπέζια πόκερ. Αφού δούλεψε και σε μερικά ακόμα καζίνο, στις αρχές της χιλιετίας αποφασίζει να αλλάξει πόστο και να γίνει παίκτης, έχοντας την αυτοπεποίθηση ότι έτσι μπορεί να κερδίζει περισσότερα χρήματα σε σχέση με τον μισθό του ως dealer. Ξεκινάει την καριέρα του ως επαγγελματίας παίκτης αρκετά καλά, καταγράφοντας μάλιστα το 2005 και ένα καλό “ταμείο” σε μεγάλο τουρνουά, από το οποίο κέρδισε 120 χιλιάδες δολάρια.

Ο Ποστλ παντρεύτηκε το 2011, σε έναν βιαστικό γάμο, αφού η σύζυγός του, του είχε ανακοινώσει ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και πως της μένει λίγος καιρός ζωής. Λίγους μήνες μετά αποκαλύφθηκε ότι αυτό ήταν ψέμα. Η σύζυγός του είχε προβλήματα κατάχρησης αλκοόλ και ουσιών και παρά τις προσπάθειες του ζευγαριού να σώσουν τον γάμο τους, τελικά χώρισαν το 2015.

Ο Ποστλ κερδίζει μια μακρά και επίπονη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια της κόρης τους, αλλά αυτή η διαδικασία τον αφήνει άφραγκο. Παράλληλα το παιχνίδι του πόκερ εξελίσσεται, οι επαγγελματίες παίκτες μελετούν νέες στρατηγικές, βγαλμένες από αναλύσεις τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ο Ποστλ έχει μείνει πίσω. Και στο πόκερ, αν δεν μελετάς συνεχώς, δεν μπορείς να περιμένεις να συνεχίζεις να κερδίζεις. Παρ’ όλα αυτά, ο Ποστλ συνεχίζει να παίζει συχνά πόκερ στα καζίνο της περιοχής του. Οι τακτικοί παίκτες των αιθουσών πόκερ εκεί τον γνώριζαν ως έναν συμπαθή κύριο, που λάτρευε αυτό το παιχνίδι.

Βερόνικα Μπριλ

Η οικογένεια της Βερόνικα Μπριλ έφυγε από την Πολωνία όταν αυτή ήταν 6 ετών και στις αρχές της δεκαετίας του 1980 εγκαταστάθηκαν στο Edmonton, στον Καναδά. Παρά τα πτυχία των γονιών της, οι δουλειές που μπόρεσαν να βρουν εκεί ήταν χαμηλόμισθες και με εξαντλητικά ωράρια. Με δυσκολία κατάφεραν να σπουδάσουν την Βερόνικα σε κολλέγιο, η οποία πήρε πτυχίο νοσηλεύτριας.

Αγάπησε το πόκερ από την τηλεόραση και αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη της σε αυτό το παιχνίδι, μελετώντας στρατηγικές και σιγά σιγά είχε αρχίσει να κερδίζει χρήματα από αυτό το παιχνίδι. Αποφάσισε να ταξιδέψει στο Λας Βέγκας με τα κέρδη της, για να αντιμετωπίσει πιο δύσκολο ανταγωνισμό σε ακριβότερα τραπέζια, αλλά εκεί τα έχασε όλα.

Το 2008 μετακόμισε στο Τέξας για να παντρευτεί έναν αξιωματικό και πιλότο της πολεμικής αεροπορίας. 4 χρόνια αργότερα το ζευγάρι εγκαταστάθηκε στο Σακραμέντο και εκεί η Μπριλ μελέτησε προγραμματισμό, καταφέρνοντας να πιάσει δουλειά ως προγραμματίστρια σε εταιρεία που δημιουργούσε λογισμικό για νοσοκομεία. Η νέα της καριέρα την ώθησε να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει μεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο πεδίο, το 2013, ενώ μάλιστα είχε μείνει έγκυος.

Η γέννηση του μικρού David έφερε αλλαγές στη ζωή της Βερόνικα, καθώς ο μικρός είχε μια σπάνια ασθένεια η οποία του προκαλούσε συχνές κρίσεις με σπασμούς. Η Μπριλ αφοσιώθηκε στην φροντίδα του γιού της και όταν ήθελε να κάνει ένα διάλειμμα, πήγαινε να παίξει πόκερ στο κοντινό καζίνο Stones Gambling Hall. Παίζοντας πόκερ άφηνε πίσω για λίγες στιγμές τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στην καθημερινότητά της. Λίγο αφού ο γιος της, David, έγινε 3 ετών, διαγνώστηκε και με μια επιθετική μορφή καρκίνου, και δυστυχώς κατέληξε τον Δεκέμβριο του 2016. Ο γάμος της Βερόνικα δεν άντεξε το άσχημο χτύπημα της μοίρας και διαλύθηκε λίγο αργότερα. Η Βερόνικα περνούσε δύσκολες στιγμές και βρίσκει καταφύγιο στα τραπέζια του Stones Gambling Hall, όπου παίζοντας πόκερ καταφέρνει έστω και προσωρινά να αφήνει πίσω τις βασανιστικές της σκέψεις για όσα είχαν συμβεί. Η Μπριλ είχε παίξει αρκετές φορές με τον Μάικ Ποστλ στο ίδιο τραπέζι και τον είχε στο μυαλό της ως έναν συμπαθή κύριο που όμως δε φαινόταν να είναι ιδιαίτερα δυνατός στο πόκερ. Ο Ποστλ είχε πάντα καλή διάθεση, είχε ωραίες ιστορίες να διηγηθεί και όποτε είχε τυχερή βραδιά, κερνούσε ποτά όλο το τραπέζι.

Ο τόπος του εγκλήματος

Το Stones Gambling Hall, στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια ξεκίνησε να λειτουργεί το 2014 και φιλοξενούσε τα παιχνίδια πόκερ, στα οποία έπαιζαν η Μπριλ και ο Ποστλ. Κάποια στιγμή η Βερόνικα Μπριλ πρότεινε στη διοίκηση να ξεκινήσουν μια προωθητική ενέργεια, προβάλλοντας ένα από τα τραπέζια πόκερ από το Poker Room, σε ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο. Η Μπριλ ανέλαβε οργανωτικό ρόλο, παίζοντας παράλληλα στο εν λόγω τραπέζι αρκετά συχνά. Με μια ιδιαίτερα συμπαθητική προσωπικότητα να συμπληρώνει την καλοστημένη της εμφάνιση, η Μπριλ καταφέρνει να κάνει το συγκεκριμένο τραπέζι αρκετά δημοφιλές και η Βερόνικα φτάνει να αναλάβει και ρόλο σχολιαστή της ζωντανής μετάδοσης στο διαδίκτυο.Το παιχνίδι που έπαιζε στη ζωντανή μετάδοση ήταν παιχνίδι μετρητών, cash game, όχι τουρνουά δηλαδή. Είχε σχετικά χαμηλά πονταρίσματα, από τα χαμηλότερα που θα βρει κανείς σε καζίνο.

Τα blinds ήταν 1/3 δολάρια, που σημαίνει ότι το μικρότερο δυνατό ποντάρισμα ήταν 3 δολάρια. Οι παίκτες στο τραπέζι είχαν μπροστά τους ο καθένας από 300 ή 500 δολάρια, που μπορεί να έφταναν μέχρι και μερικές χιλιάδες, ανάλογα πως είχε εξελιχθεί το παιχνίδι. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες σε αυτά τα παιχνίδια δεν ήταν επαγγελματίες. Έπαιζαν για τη διασκέδαση και για το σόου της ζωντανής μετάδοσης.

Πως γίνεται το Poker Live Streaming

Εδώ πρέπει να πούμε μερικά πράγματα για τα παιχνίδια πόκερ που προβάλλονται σε ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο, τα οποία έχουν το δικό τους κοινό και είναι μια κατηγορία περιεχομένου που έχει γίνει αρκετά δημοφιλής τα τελευταία χρόνια. Για να διασφαλίζεται η ακεραιότητα του παιχνιδιού σε αυτές τις ζωντανές μεταδόσεις, η εικόνα φτάνει στις οθόνες του κοινού με καθυστέρηση, συνήθως μισής ώρας. Αυτό συμβαίνει γιατί οι θεατές μπορούν να βλέπουν τα κρυφά φύλλα των παικτών, μέσα από γραφικά που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τα τελευταία χρόνια, η αναγνώριση των κρυφών φύλλων των παικτών σε αυτά τα live streams γίνεται με τη χρήση της τεχνολογίας “RFID”, περίπου το ίδιο σύστημα δηλαδή που χρησιμοποιούν τα καταστήματα με τα barcodes.

Στα παιχνίδια πόκερ που προβάλλονται σε live streams, αυτό το bar code κάθε κάρτας της τράπουλας δεν είναι ορατό από ανθρώπινο μάτι. Ο ανιχνευτής του συστήματος RFID βρίσκεται πάνω από το τραπέζι και αναγνωρίζει τα φύλλα αυτόματα. Αυτή η πληροφορία στη συνέχεια μεταφράζεται σε γραφικά, που αποτυπώνονται στην οθόνη, πριν η εικόνα αρχίσει να μεταδίδεται προς τους θεατές, με τα 30 λεπτά καθυστέρησης που αναφέραμε νωρίτερα.

Έτσι, ακόμα και αν κάποιος από τους παίκτες που συμμετέχουν στο εν λόγω παιχνίδι, παρακολουθεί ταυτόχρονα και την διαδικτυακή μετάδοση του παιχνιδιού στο κινητό του τηλέφωνο για παράδειγμα, θα βλέπει όσα έγιναν πριν 30 λεπτά και δεν θα μπορεί έτσι να δει τι φύλλα κρατάνε οι αντίπαλοί του στην παρτίδα που παίζεται εκείνη τη στιγμή. Αυτού του τύπου οι μεταδόσεις πραγματοποιούνται αρκετά χρόνια χωρίς προβλήματα και η τεχνολογία RFID που χρησιμοποιείται σήμερα είναι δοκιμασμένη και χρησιμοποιείται ακόμα και στα μεγαλύτερα τουρνουά στον κόσμο, όπως το World Series of Poker.

Η έναρξη του σκανδάλου

O Μάικ Ποστλ, για τον οποίο κανείς δεν πίστευε ότι έχει κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο στο πόκερ, άρχισε ξαφνικά να κερδίζει όταν έπαιζε στο συγκεκριμένο τραπέζι της ζωντανής μετάδοσης του Stones Gambling Hall. Και δεν ήταν μόνο ότι κέρδιζε, αλλά και το πως κέρδιζε. Οι κινήσεις του έμοιαζαν περίεργες αλλά ήταν πάντα σωστές. Πολλές φορές οι επιλογές του πήγαιναν κόντρα στην κερδοφόρα στρατηγική με βάση τους αριθμούς, αλλά τα αποτελέσματα πάντα τον δικαίωναν. Οι σχολιαστές της μετάδοσης είχαν αρχίσει να μιλάνε για απίστευτο παίκτη, να λένε ότι παίζει σα να αισθάνεται αυτόματα τη δύναμη των φύλλων των αντιπάλων του και να τον εκθειάζουν σε κάθε ευκαιρία.

Η Μπριλ είναι αρκετά έμπειρη στο πόκερ και υπολογίσιμη αντίπαλος ανάμεσα στους τακτικούς παίκτες της περιοχής. Βρισκόταν συχνά στο τραπέζι της τηλεοπτικής μετάδοσης του Stones Gambling Hall και εκεί έβλεπε έναν Μάικ Ποστλ, του οποίου το παιχνίδι δεν έμοιαζε καθόλου σε αυτό που τον είχε συνηθίσει. Τον έβλεπε να κερδίζει σχεδόν σε κάθε ζωντανή μετάδοση και μάλιστα με τρόπους που έκαναν όλους να τρίβουν τα μάτια τους. Να σημειώσουμε εδώ, ότι ι σχολιαστές σε αυτές τις μεταδόσεις παρακολουθούν την εικόνα με την καθυστέρηση των 30 λεπτών, όπου είναι εμφανή τα κρυφά φύλλα των παικτών και σχολιάζουν ζωντανά για τον ακροατή.

Σε μία από αυτές τις μεταδόσεις, η Μπριλ έχει αρχίσει πλέον να υπονοεί ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Μάικ Ποστλ. Τα κοσμητικά επίθετα για το απίστευτο παιχνίδι του Ποστλ είχαν ειπωθεί όλα και είχαμε φτάσει στο σημείο να τον λένε “Μεσία” και “Θεό του πόκερ”. Αλλά γίνεται ποτέ ένας “θεός” του πόκερ, να παίζει μόνο στα φθηνότερα τραπέζια που θα βρει κάποιος σε καζίνο; Η Βερόνικα Μπριλ το σκεφτόταν συνέχεια, αλλά ήξερε ότι αν κάποιος παίκτης βγει δημόσια και πει “με κλέβουν” το πιο πιθανό είναι να περάσει ως γραφικός, ως χασούρης που ζηλεύει κάποιον επιτυχημένο παίκτη.

Αυτό μάλιστα είχε ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην περίπτωση της Μπριλ, αφού τα χαζά στερεότυπα για το γυναικείο φύλο σε αυτό το παιχνίδι δυστυχώς κρατούν ακόμα. Λίγους μήνες νωρίτερα η Μπριλ είχε μιλήσει για τις υποψίες της στον υπεύθυνο της τηλεοπτικής μετάδοσης των παιχνιδιών του εν λόγω καζίνο, τον Τζάστιν Κουραΐτις. Αυτός όμως την αντιμετώπισε στερεοτυπικά, με επικριτικό και ειρωνικό τόνο. Ουσιαστικά της είχε πει ότι ο Ποστλ είναι παιχταράς και ότι αυτή θα πρέπει να κοιτάξει να γίνει καλύτερη. Ό,τι πιο προσβλητικό θα μπορούσε να ακούσει δηλαδή η Μπριλ. Στο μεταξύ, τα παιχνίδια στο εν λόγω τραπέζι της ζωντανής μετάδοσης συνεχίζονται για σχεδόν 18 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Ποστλ κερδίζει ασταμάτητα.

Το Tweet που ξεκίνησε τις έρευνες από την κοινότητα

Στις 28 Σεπτεμβρίου του 2019 ο προσωπικός λογαριασμός της Βερόνικα Μπριλ στο Twitter γεμίζει με μια σειρά αναρτήσεων, οι οποίες αναφέρουν μεταξύ άλλων και τα εξής:

If someone is displaying a probability of cheating on a live stream you don't make the entire room not be able to use their cellphones in an attempt to reduce everyone's anxiety and then still promote the player as one of the best.