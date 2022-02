Η απάντηση των Ουκρανών στρατιωτών στο Φιδονήσι, πριν τους σκοτώσουν

Ηχητικό ντοκουμέντο, όπου ομάδα 13 Ουκρανών στρατιωτών, συνοριακών φρουρών του νησιού Zmiinyi (Φιδονήσι) στη Μαύρη Θάλασσα, αρνούνται να παραδοθούν στις ρωσικές δυνάμεις κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Χθες Πέμπτη ρωσικό πολεμικό πλοίο πλησίασε το νησί και, σύμφωνα με το ηχητικό απόσπασμα, ακούγεται Ρώσος αξιωματικός να ζητά από τους φρουρούς να καταθέσουν τα όπλα και να παραδοθούν.

Ο διάλογος των στρατιωτών με τους εισβολείς.

Russian warship: "I suggest you lay down your arms and surrender, otherwise you'll be hit"



Ukrainian post: "Russian warship, go fuck yourself"



All 13 service members on the island were killed. pic.twitter.com/sQSQhklzBC