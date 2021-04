Η αναβολή μίας εβδομάδας στο Ρολάν Γκαρός «αναστατώνει» το καλεντάρι του τένις

Η ημερομηνία έναρξης του Ρολάν Γκαρός άλλαξε για δεύτερη διαδοχική χρονιά, λόγω κορονοϊού, όμως τούτη τη φορά η μικρή καθυστέρηση ίσως προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση σε άλλους αγώνες, αλλά και στην προετοιμασία των τενιστών για τα επόμενα μεγάλα τουρνουά.. Πέρσι, το γαλλικό Οπεν είχε μεταφερθεί από την καθιερωμένη διεξαγωγή του κάθε Μάιο στα τέλη Σεπτεμβρίου 2020. Τότε, τα «νερά» της πανδημίας ήταν ακόμη «αχαρτογράφητα» και η πλειοψηφία των διοργανώσεων, παγκοσμίως και σε κάθε άθλημα, είχε αναβληθεί ή ματαιωθεί.

Για φέτος, η γαλλική ομοσπονδία τένις (FFT) ανακοίνωσε επισήμως την Πέμπτη (8/4) την αλλαγή ημερομηνίας του ενός από τα τέσσερα τουρνουά Γκραν Σλαμ, με καθυστέρηση μίας εβδομάδας. Το τρίτο καθολικό λοκντάουν στη Γαλλία είχε αφήσει υπόνοιες και απορίες για το αν, τελικά, θα είναι εφικτή η διεξαγωγή του Ρολάν Γκαρός, η πρεμιέρα του οποίου είχε οριστεί για τις 23 Μαΐου.

The Roland-Garros tournament, postponed by one week, will be played from 24 May to 13 June 2021. #RolandGarros