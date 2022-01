Hispanidad: Η Ρ. Μετσόλα φαβορί για τη διαδοχή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η ξαφνική απώλεια του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτο Σασόλι τα ξημερώματα της Τρίτης και η αντικατάσταση στην προεδρία εντός του Ιανουαρίου για το β' εξάμηνο της κοινοβουλευτικής περιόδου στις 17 του μηνός, πυροδότησαν σενάρια για το ποιος θεωρείται φαβορί στην κούρσα διαδοχής. Διεθνή μέσα αναφέρουν ως επικρατέστερη τη Ρομπέρτα Μετσόλα, μέλος του Ευρωκοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παρουσιάζοντας ένα σύντομο προφίλ της.

Η 42χρονη Ρομπέρτα Μετσόλα είχε εκλεγεί στις 24 Νοεμβρίου του 2021, ως υποψήφια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) η οποία θα διεκδικήσει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το επόμενο μισό της θητείας.

Όπως αναφέρει η Hispanidad, η Μετσόλα δεν έκρυψε ποτέ την αντίθεσή της στις αμβλώσεις και εξαίρει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες θα δουν κοινή δράση «καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει υβριδικές επιθέσεις στα σύνορά της». Θεωρεί σημαντική την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την καινοτομία αλλά και την προστασία των ελευθεριών. Το Ευρωκοινοβούλιο, όπως λέει, χρειάζεται μια ισχυρή φωνή, μια φωνή που να μεταφέρει τις ανησυχίες και τις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ στις σημαντικές προκλήσεις» που υπάρχουν.

Επιπλέον, το δημοσίευμα αναφέρεται σε video που έχει ανεβάσει σε tweet της, που φαίνεται να είναι το κυρίαρχο σύνθημα της εκστρατείας του για την υποψηφιφότητας για την προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφέρει: «Αν πιστεύεις σε κάτι, μην τα παρατάς».

"If you #believe in something, don't give up on it." 🇪🇺 pic.twitter.com/49HieBHThd