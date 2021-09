Φωταγωγήθηκε ο ναός του Αγίου Νικολάου στο «Σημείο Μηδέν», μετά από 20 χρόνια

Φωταγωγήθηκε για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, η ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου σημείο Μηδέν της Νέας Υόρκης, με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο να τελεί μνημόσυνη δέηση για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001.

Με ανάρτησή του ο Αρχιεπίσκοπος σημειώνει ότι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου στέλνει το μήνυμα ότι το φως θα λάμπει πάντα μέσα στο σκοτάδι και το σκοτάδι δεν τα το ξεπεράσει ποτέ. «Η πίστη θα θριαμβεύει πάντα επί της αμφιβολίας. Η ελπίδα θα νικά πάντα την απόγνωση. Και η αγάπη θα νικά πάντα το μίσος» έγραψε χαρακτηριστικά.

St Nicholas stands before you today to tell the world that light will always shine on through the darkness, and the darkness will never overcome it! Faith will always triumph over doubt. Hope will always vanquish despair. And love will always conquer hate. #September11 pic.twitter.com/EHvkAP27te

We open our hearts to embrace those who mourn, who are blessed to receive comfort. We remember all who were forever changed on 9/11: first responders and construction crews, who gave so much, lost in later years to disease and hardships. May they all rest in peace. #September11 pic.twitter.com/YJHOLIemoD