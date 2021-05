Φανέλα του ρούκι Κόμπι Μπράιαντ δημοπρατήθηκε αντί 3,69 εκατ. δολ.!

Από τις 26 Ιανουαρίου 2020, όταν έχασε μαζί με την 13χρονη κόρη του Τζίτζι τη ζωή του σε δυστύχημα με ελικόπτερο, κάθε στιγμιότυπο, κάθε φωτογραφία, είναι μία ανάμνηση και μελαγχολική και παράλληλα γεμάτη έμπνευση. Ο Κόμπι Μπράιαντ ήταν ένας ακόμη σύγχρονος «Μίδας» του παγκόσμιου μπάσκετ και πολλά από εκείνα που άγγιξε έγιναν χρυσός. Και δεν ήταν απλώς οι τίτλοι που κατέκτησε, τα χρήματα που κέρδισε ή τα πολυάριθμα ατομικά βραβεία που γέμισαν την καριέρα του και τον μετέτρεψαν σε είδωλο.

Είναι και εκείνα που τον συνόδευσαν στη σπουδαία πορεία του στα 20 χρόνια του με τους Λέικερς, όπως μία φανέλα που φόρεσε ως ρούκι, τη σεζόν 1996 – 1997. Ενα ενθύμιό του από τη πρώτη σεζόν του, το αποδείχθηκε ιδιαιτέρως πολύτιμο. Μία κίτρινη εμφάνιση με το Νο8, ως πρωτοεμφανιζόμενος στο ΝΒΑ, πωλήθηκε σε δημοπρασία από την Goldin Auctions έναντι 3,69 εκατομμυρίων δολαρίων!

A game-used Kobe Bryant signed rookie jersey sold for $3.69 million late last night. @darrenrovell reports on the record breaking jersey sale: https://t.co/Apjg9b85OL pic.twitter.com/4qnInXmb82

Το ποσό είναι νέο ρεκόρ για δημοπρασία αντίστοιχου αντικειμένου μπάσκετ και ξεπέρασε κατά πολύ το προηγούμενο, που αφορούσε πρόσφατα πώληση της κολεγιακής φανέλας του Μάικλ Τζόρνταν στο πανεπιστήμιο Νορθ Καρολάινα, αντί 1,38 εκατ. δολαρίων. Η φανέλα του Κόμπι είναι αυθεντική και φορεμένη για πρώτη σε αγώνα στη Μινεσότα τον Δεκέμβριο του 1996, ενώ στο μπροστινό μέρος της φέρει και την υπογραφή του μετέπειτα αρχηγού της ομάδας του Λος Αντζελες.

$1.38 million: Price paid tonight at @HeritageAuction for a Michael Jordan jersey worn by MJ from the 1982-83 season at UNC pic.twitter.com/CwResj9WLE