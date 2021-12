Έρευνα: Η νόσηση με Όμικρον ενισχύει την ανοσία απέναντι στη μετάλλαξη Δέλτα

Όσοι μολύνθηκαν με το στέλεχος της παραλλαγής Όμικρον, ειδικά εκείνοι που είχαν εμβολιαστεί, ανέπτυξαν ενισχυμένη ανοσία απέναντι στην μετάλλαξη Δέλτα, διαπίστωσε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Νότια Αφρική από τους επιστήμονες. Σύμφωνα με την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η δυνατότητα εξουδετέρωσης της Δέλτα αυξήθηκε 4,4 φορές μετά τις 14 ημέρες από τη μόλυνση με την παραλλαγή Όμικρον.

Οι επιστήμονες απομόνωσαν πλάσμα αίματος από 15 συμμετέχοντες, όπου οι 11 από αυτούς εισήχθησαν στο νοσοκομείο λόγω συμπτωμάτων κορονοϊού. Η δειγματοληψία των συμμετεχόντων έγινε αμέσως μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, και περίπου 2 εβδομάδες αργότερα.

Δύο από τους 15 δεν ανέπτυξαν εξουδετερωτικά αντισώματα και αποκλείστηκαν από την ανάλυση. Από τους άλλους 13 συμμετέχοντες, οι 7 ήταν εμβολιασμένοι (3 με δύο δόσεις Pfizer και 4 με Johnson και Johnson).



Η δυνατότητα εξουδετέρωσης της παραλλαγής Όμικρον ήταν αναμενόμενη καθώς αυτή είναι η παραλλαγή του ιού με την οποία μολύνθηκαν τα συγκεκριμένα άτομα. Οι μετρήσεις έδειξαν αυξανόμενη απόκριση αντισωμάτων, περίπου 14 φορές, στην παραλλαγή στο διάστημα της μελέτης.

Ωστόσο, τα ίδια άτομα - ειδικά όσοι εμβολιάστηκαν - επίσης ανέπτυξαν ενισχυμένη δυνατότητα εξουδετέρωσης έναντι της παραλλαγής Δέλτα με τη δυνατότητα εξουδετέρωσης στο διάστημα των 2 εβδομάδων να αυξάνεται κατά 4,4 φορές.

«Η αύξηση της δυνατότητας εξουδετέρωσης της παραλλαγής Δέλτα σε άτομα που έχουν μολυνθεί με Όμικρον μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ικανότητα της Δέλτα να μολύνει εκ νέου αυτά τα άτομα», είπαν οι επιστήμονες.

Ο Alex Sigal, καθηγητής στο Africa Health Research Institute στη Νότια Αφρική, δήλωσε στο Twitter τη Δευτέρα ότι αν το Όμικρον ήταν λιγότερο παθογόνο όπως φαινόταν από την εμπειρία της Νότιας Αφρικής, «αυτό θα βοηθήσει να απωθήσει τη Δέλτα», πρόσθεσε.

We have submitted new results to medRxiv:



Omicron infection enhances neutralizing immunity against the Delta variant



The preprint can be found here:https://t.co/rGaEB9GdmS