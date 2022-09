Βρετανία: Επέστρεψε στο Λονδίνο ο Κάρολος - Αύριο η επίσημη ανακήρυξη του σε βασιλιά

Στο Λονδίνο έφτασε πριν λίγο το αεροσκάφος που μεταφέρει τον Κάρολο στο Λονδίνο. Ο νέος βασιλιάς της Βρετανίας αναχώρησε νωρίτερα ααπό το κάστρο Μπαλμόραλ όπου είχαν συγκεντρωθεί και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας μετά τον θάνατο της μητέρας του και αναμένεται να συναντηθεί σήμερα το απόγευμα με την πρωθυπουργό Λιζ Τρας και αντιπροσωπεία της κυβέρνησης το απόγευμα.

Ο Κάρολος Γ' θα ανακηρυχθεί επισήμως βασιλιάς αύριο, Σάββατο, στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Διαδοχής στο Λονδίνο, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ενώ από το προεδρείο του βρετανικού κοινοβουλίου ανακοινώθηκε πως θα απευθυνθεί στους Βρετανούς στις 20:00 (ώρα Ελλάδας).

Το Συμβούλιο Διαδοχής θα συνεδριάσει αύριο στις 10:00 (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας) στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου και η ανακήρυξή του Καρόλου ως βασιλιά θα αναγνωσθεί δημόσια μία ώρα αργότερα από τον εξώστη αυτής της κατοικίας και στη συνέχεια, την επομένη, σε όλες τις επαρχίες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στο μεταξύ, η βρετανική κυβέρνηση κήρυξε επισήμως σήμερα την έναρξη περιόδου εθνικού πένθους για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, δημοσιεύοντας "κατευθυντήριες γραμμές εθνικού πένθους".

Το έγγραφο αυτό, το οποίο φέρει οδηγίες για να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες, πληροφορίες για τα ταξίδια και σχετικά με άλλες δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις, αναφέρει ότι το πένθος θα συνεχιστεί ως το τέλος της ημέρας της κηδείας της βασίλισσας με τιμές αρχηγού κράτους.

Η κυβέρνηση σημειώνει ότι δεν τίθεται υποχρέωση για τη ματαίωση ή την αναβολή εκδηλώσεων και αθλητικών αγώνων ή για το κλείσιμο χώρων ψυχαγωγίας στη διάρκεια αυτής της περιόδου και σημειώνει ότι το θέμα αυτό ανήκει στη διακριτική ευχέρεια των μεμονωμένων οργανισμών.

Στη Βρετανία από χθες, αφού ανακοινώθηκε ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ, οι σημαίες σε όλα τα κυβερνητικά κτήρια και τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως και στα ανάκτορα, κυματίζουν μεσίστιες.

Ο ιστότοπος της βασιλικής οικογένειας άλλαξε φόντο σε μαύρο.

Σε σημερινή ανακοίνωση της, το εθνικό πένθος θα διαρκέσει επτά μέρες μετά το θάνατο της βασίλισσας ωστόσο δεν ειπώθηκε κάτι για το πότε θα πραγματοποιηθεί η κηδεία.

For the latest guidance on Mourning and how to sign our online book of condolence, please visit our website: