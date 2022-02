Ένταση μεταξύ ρωσόφωνων και δυνάμεων του ουκρανικού στρατού

Την ώρα που η Δύση φέρνει στο φως εικόνες διάνοιξης δρόμου και κατασκευής γεφυρών στη Λευκορωσία, ισχυριζόμενη ότι η Ρωσία ενισχύει τις δυνάμεις της στα σύνορα με την Ουκρανία, και η Ουάσιγκτον προειδοποιεί για κυρώσεις με «παγκόσμιες επιπλοκές», το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τη φερόμενη απόσυρση στρατού από την Κριμαία.

Εντωμεταξύ, αυξάνεται η ένταση στην ανατολική Ουκρανία με νέο επεισόδιο μεταξύ ρωσόφωνων αυτονομιστών ανταρτών και δυνάμεων του ουκρανικού στρατού.

Οι ρωσικοί ισχυρισμοί περί σταδιακής απόσυρσης των ρωσικών δυνάμεων από τα σύνορα με την Ουκρανία, της ρωσικής αλλά και της Λευκορωσικής επικράτειας, «δεν λαμβάνονται σοβαρά από τις δυτικές δυνάμεις» μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο αξιωματούχους των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Αντίθετα, δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν τα προηγούμενα 24ωρα, δείχνουν νέα διάνοιξη δρόμου και μια γέφυρα που κατασκευάζεται σε έναν βασικό ποταμό στη Λευκορωσία, λιγότερο από 6,4 χλμ από τα ουκρανικά σύνορα, ικανά για τη διέλευση αρμάτων, καθώς η Ουάσιγκτον κάνει λόγο για ενίσχυση των ρωσικών δυνάμεων στα σύνορα με την Ουκρανία.

New @Maxar satellite images from the past 48 hours continue to show heightened military activity in Belarus, Crimea, and western Russia. Pics below are from Feb. 15 and show a new pontoon bridge over the Prypyat River in Belarus https://t.co/48h7q37h7C via @ChristopherJM pic.twitter.com/YPBbE7PhsW