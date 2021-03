Σύνοδος Κορυφής: Εμβάθυνση εμπορικών σχέσεων με Τουρκία αλλά και απειλή κυρώσεων - Κυβερνητικές πηγές: Ικανοποιητική η κοινή δήλωση

Διατεθειμένοι να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με την Τουρκία για την τελωνειακή ένωση εμφανίζονται στην κοινή τους δήλωση οι «27» ηγέτες της ΕΕ, απευθύνοντας ταυτόχρονα προειδοποίηση προς την Άγκυρα να απέχει από μονομερείς ενέργειες στην Αν. Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι αν επαναλάβει τις γεωτρήσεις θα βρεθεί αντιμέτωπη με κυρώσεις. Το μήνυμα είναι ότι η ΕΕ θέλει συνεργασία με την Άγκυρα, αλλά με τρόπο «σταδιακό, αναλογικό και αντιστρέψιμο», σε περίπτωση που η Άγκυρα δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

Σε αυτό το ισορροπημένο κλίμα, και σε μια λογική «καρότου και μαστίγιου» κινείται το τελικό κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, για το οποίο κυβερνητικά στελέχη εκφράζουν ικανοποίηση καθώς, όπως λένε, «πατά» πάνω στην έκθεση Μπορέλ και επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα προηγουμένων Ευρωπαϊκών Συμβουλίων σε ό,τι αφορά στη γειτονική χώρα.

Συγκεκριμένα, στην κοινή δήλωση αναφέρεται ότι οι χώρες-μέλη θα εργαστούν προς την κατεύθυνση εκσυγχρονισμού της τελωνειακής ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η Τουρκία δεν θα επαναλάβει την παραβατική συμπεριφορά της έναντι των κρατών-μελών της ΕΕ.

Σε αυτήν περιγράφεται μια διαδικασία με όρους και προϋποθέσεις, δηλαδή με αιρεσιμότητες, και πέραν της όποιας θετικής ατζέντας για την Τουρκία, επαναλαμβάνεται προς αυτήν το μήνυμα για περιοριστικά μέτρα και εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ εφόσον η Άγκυρα δεν συμμορφωθεί.

Conclusions on Eastern Mediterranean have been adopted at #EUCO chaired by @eucopresident pic.twitter.com/3zfy5izOKj