ΕΜΑ: Εγκρίθηκε το μονοδοσικό εμβόλιο Johnson & Johnson

«Με αυτήν την τελευταία θετική γνωμοδότηση, οι αρχές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν μια άλλη επιλογή για την καταπολέμηση της πανδημίας και την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών τους», δήλωσε η Εμερ Κουκ, επικεφαλής της EMA.

EMA has just recommended granting a conditional marketing authorisation for #COVID19vaccine Janssen to prevent #COVID19 in people from 18 years of age. https://t.co/j7jetH1Tbx pic.twitter.com/cKGKujrqYp

«Αυτό σηματοδοτεί ένα άλλο βασικό βήμα για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς και αποτελεσματικούς εμβολιασμούς το συντομότερο δυνατό», έγραψε στο Twitter η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου.

Welcome @EMA_News announcement of a positive opinion on the @JNJNews vaccine for use in 🇪🇺.



This marks another key step towards ensuring that all citizens can access safe and effective vaccinations as soon as possible. @EU_Commission authorisation will follow shortly.