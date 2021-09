Ελπιδοφόρος: Οι φυσικές καταστροφές στις ΗΠΑ, απόρροια της κλιματικής αλλαγής

Τις δραματικές επιπτώσεις του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, που συνιστά μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των καιρών μας για ολόκληρη την οικουμένη, υπογράμμισε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος σε αναφορά του στις καταστροφικές καταιγίδες στην Ανατολική Ακτή και στις πυρκαγιές στη Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

The devastating storms in the East and fires in the West, effects of #climatechange, remind us of Patriarch Bartholomew's warning: "Each of us must become accountable for our slightest gesture and act in order to reverse the path that we are on." We pray for all who suffer.