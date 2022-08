Έκτακτη σύνοδος των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ

Τη σύγκληση έκακτης συνόδου των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ για την κατάσταση που επικρατεί στον ενεργειακό τομέα ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο twitter o πρωθυπουργός της Τσεχίας, η χώρα του οποίου ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το εξάμηνο. Στα 900 ευρώ ανά μεγαβατώρα εκτινάχθηκε στη Γαλλία η τιμή του φυσικού αερίου για παραδόσεις το επόμενο χρόνο την ίδια στιγμή που οι χώρες της Ευρώπης επεξεργάζονται σχέδια μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, ενώ η Γερμανία αναθεωρεί το έκτακτο τέλος στο φυσικό αέριο.

Η τσεχική προεδρία "θα συγκαλέσει μια έκτακτη σύνοδο των υπουργών Ενέργειας προκειμένου να συζητήσει συγκεκριμένα έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση στον τομέα της ενέργειας", ανέφερε σε ένα τουίτ ο πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα.

.@EU2022_CZ will convene an urgent meeting of Energy Ministers to discuss specific emergency measures to address the energy situation.