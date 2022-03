Εκρήξεις στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ - Χτυπήθηκε ρωσικό πλοίο

Την καταστροφή ρωσικού πλοίου στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ ανακοίνωσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ενώ φαίνεται να έχουν χτυπηθεί και δεξαμενές καυσίμων, όπως αναφέρει ο Guardian.

Στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ, μια πόλη στην περιφέρεια Ζαπορίζια, 75 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μαριούπολης στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σημειώνονται εκρήξεις, σύμφωνα με τοπικά ουκρανικά μέσα ενημέρωσης και έναν ανώτερο σύμβουλο του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας.

Ο ανώτερος σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, Anton Gerashchenko, ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό του στο Telegram μια φωτογραφία που υποτίθεται ότι δείχνει πυκνούς καπνούς να αναβλύζουν από το λιμάνι. «Μια αποθήκη όπλων πυραύλων και πυροβολικού στο Μπερντιάνσκ που κατέχεται από τη Ρωσία», έγραψε δίπλα στην εικόνα.

Το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης NEXTA TV ανέφερε ότι ενημερώθηκε ότι χτυπήθηκαν ρωσικά πλοία.

We are told that #Russian ships have been hit in the port of #Berdyansk. We are waiting for official confirmation or denial. pic.twitter.com/9mRmkm2FNu