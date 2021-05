Έκκληση από τους γονείς του Ρόμαν Προτάσεβιτς: «Σας παρακαλούμε, σώστε τον»

Μήνυμα για την ανάγκη άμεσης απελευθέρωσης του Ρόμαν Προτάσεβις και της φίλης του, έστειλαν από τον νέο τόπο μόνιμης διαμονής τους στην Πολωνία οι γονείς του 26χρονου δημοσιογράφου που συνελήφθη την Κυριακή στο Μινσκ, αμέσως μετά την αναγκαστική προσγείωση του αεροπλάνου της Ryanair.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, η Ναταλία Προτάσεβιτς -μητέρα του 26χρονου- τόνισε ότι δεν έχει κοιμηθεί για δύο νύχτες και πως κρατάει το τηλέφωνό της σφιχτά, ελπίζοντας να λάβει νέα από τον γιο της. «Ζητώ, ικετεύω από ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα να κάνει κάτι για να τον σώσει», είπε η Ναταλία, με δάκρυα στα μάτια, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο AFP, κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό στο Βρότσουαφ της νότιας Πολωνίας.

«Είναι μόνο ένας δημοσιογράφος, είναι μόνο ένα παιδί, σας παρακαλώ …ζητώ βοήθεια. Παρακαλώ σώστε τον, θα τον σκοτώσουν εκεί», ανέφερε η μητέρα του.

"I ask the whole world, I ask with a mother's tears, mother's heart, hear me please, save him!" Natalya Protesevich said in a phone interview with @ABC News on Tuesday from Poland. "Please, save my son. They will kill him. They will kill him." https://t.co/orop8YU3sU