Έκανε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού ο Μπιλ Γκέιτς

Ο Μπιλ Γκέιτς, ιδρυτής της Microsoft και δισεκατομμυριούχος έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου Covid, σύμφωνα με μια ανάρτηση που ανέβηκε στον λογαριασμό του στο Twitter.

«Ένα από τα οφέλη της ηλικίας των 65 ετών είναι ότι δικαιούμαι το εμβόλιο COVID-19», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter. Ο Γκέιτς ευχαρίστησε τους επιστήμονες, τους εθελοντές και τους εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης για το έργο τους.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd