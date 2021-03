Δωρεά 100.000 δολαρίων του Τζοέλ Εμπίιντ σε δομές αστέγων

Το «πρωτόκολλο» των All Star τριημέρων του ΝΒΑ «επιτάσσει» σε κάθε σεζόν μπόλικα πάρτι για τους σταρ της Λίγκας και τις διασημότητες που δίνουν το παρών. Η φετινή, αμφιλεγόμενη διοργάνωση που αρχικά είχε ματαιωθεί, «συμπυκνώθηκε» σε μία ημέρα, λόγω κορονοϊού. Για κάποιους από τους παρόντες, ωστόσο, η συγκέντρωση των κορυφαίων παικτών του αμερικανικού πρωταθλήματος, γίνεται και γιορτή ευαισθησίας. Ο Τζοέλ Εμπίιντ το επιβεβαίωσε περίτρανα.

Ο σέντερ των Σίξερς αποφάσισε να δωρίσει το ποσό των 100.000 δολαρίων του πριμ της επιλογής του στο All Star Game της Ατλάντα, τα ξημερώματα της Δευτέρας (8/3), σε τρεις δομές φιλοξενίας αστέγων στη Φιλαδέλφεια. Η ομάδα του, μάλιστα, αποφάσισε να προσθέσει στη χειρονομία του μεγάλου σταρ τους άλλες 100.000, οι οποίες θα συνεισφέρουν στην προμήθεια γευμάτων, ρουχισμού, ιατρικής περίθαλψης και εμβολιασμού όσων καταφεύγουν στα αντίστοιχα κέντρα, καθώς και ενίσχυσης σε οικογένειες αστέγων.

Sixers MVP candidate @JoelEmbiid has committed to donate his $100,000 in winnings on All-Star Weekend to three homeless shelters in the Philadelphia-area, providing meals, clothing, COVID treatment, health care, summer camp and essential care for teens.