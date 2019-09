Διαφωνεί ο Γιούνκερ με τον τίτλο του χαρτοφυλακίου του Μ. Σχοινά

Την αντίθεσή του με την ονομασία του χαρτοφυλακίου για την «Προστασία του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής», που ανέθεσε στον Μαργαρίτη Σχοινά η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν , εξέφρασε ο Ζαν Κλωντ Γιούνκερ.

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κομισιόν, μιλώντας στο euronews, εξέφρασε την άποψη ότι το χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να αλλάξει όνομα.

«Δεν μου αρέσει η ιδέα ότι ο Ευρωπαϊκός Τρόπος Ζωής αντιτίθεται στην μετανάστευση. Το να αποδέχεσαι όσους έρχονται από αλλού, είναι μέρος του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής», σημείωσε προσθέτοντας πως ο τίτλος του χαρτοφυλακίου θα πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Σύμφωνα με τον κ. Γιούνκερ, ο «Ευρωπαϊκός Τρόπος Ζωής» είναι ο συνδυασμός των ταλέντων, των δράσεων και του σεβασμού για τους άλλους.

