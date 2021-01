Φον ντερ Λάιεν: Δέσμευση AstraZeneca για ακόμα 9 εκατ. εμβόλια στην ΕΕ

Εννιά εκατομμύρια επιπλέον δόσεις του εμβολίου της, που μόλις εγκρίθηκε από τις ευρωπαϊκές αρχές την Παρασκευή, θα παραδώσει στο α’ τρίμηνο του έτους τελικά η AstraZeneca.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο twitter της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το απόγευμα της Κυριακής, η εταιρεία δεσμεύθηκε ότι θα παραδώσει 40 εκατομμύρια δόσεις ως τις 31 Μαρτίου, έναντι 31 εκατομμυρίων που είχε ενημερώσει ότι θα μπορέσει να παραδώσει πριν εννιά μέρες, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων. Eπιπροσθέτως η κ. φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η εταιρεία θα επεκτείνει την παραγωγική της ικανότητα στην Ε.Ε.

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε με ανάρτησή της στο twitter:

«Προχωράμε στα εμβόλια. Η AstraZeneca θα παραδώσει 9 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις το πρώτο τρίμηνο (συνολικά 40 εκατομμύρια) σε σύγκριση με την προσφορά της προηγούμενης εβδομάδας και θα ξεκινήσει τις παραδόσεις μία εβδομάδα νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Η εταιρεία θα επεκτείνει επίσης την παραγωγική της ικανότητα στην Ευρώπη».

