Δένδιας: Σε άνευ προηγουμένου υψηλό επίπεδο οι σχέσεις Ελλάδας - Αιγύπτου

Τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας και γόνιμης συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου, σημειώνοντας παράλληλα πως σήμερα η διμερής σχέση έχει φτάσει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα και θα συνεχιστεί στο μέλλον, ανέδειξε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε χαιρετισμό του κατά τη χθεσινή εκδήλωση της αιγυπτιακής πρεσβείας στην Αθήνα με αφορμή την Εθνική Ημέρα της Αιγύπτου.

«Έχουμε κάνει πολλά τα τελευταία τρία χρόνια» επισήμανε ο Νίκος Δένδιας και παρατήρησε πως αυτά αντανακλούν το κοινό όραμα τη βούληση των λαών να ευημερήσουν σε αυτό το μέρος του κόσμου με προκλήσεις, την Ανατολική Μεσόγειο.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην υπογραφή της διμερούς συμφωνίας για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών, ύστερα από σχεδόν τριάντα χρόνια διαπραγματεύσεων. «Μια Συμφωνία που βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, την UNCLOS» υπογράμμισε και εκμυστηρεύτηκε πως πάντοτε θα θεωρεί πολύτιμη εκείνη την ημέρα.

Επίσης, τόνισε τη στενή συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της άμυνας, της οικονομίας, των επενδύσεων, του τουρισμού και της ενέργειας, ενώ ξεχωριστή αναφορά έκανε στην προώθηση του τριμερούς σχήματος συνεργασίας της Ελλάδας, της Αιγύπτου και της Κύπρου.

Αποτυπώνοντας το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε πως παρά τους περιορισμούς από την πανδημία, οι δύο χώρες έχουν ανταλλάξει σημαντικό αριθμό επισκέψεων. «Προσωπικά έχω πάει στο Κάιρο, νομίζω, δώδεκα φορές και ετοιμάζομαι για την 13η» σημείωσε.

Εξάλλου, ο υπουργός Εξωτερικών έδωσε έμφαση στην υπογραφή της συμφωνίας για την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ των δύο χωρών, χαρακτηρίζοντας μια «στιγμή υπερηφάνειας» για τις διμερείς σχέσεις.

Εν συνεχεία, επισήμανε πως η Αίγυπτος γνωρίζει ότι η Ελλάδα είναι σταθερός υποστηρικτής της εντός της ΕΕ και σε άλλα διεθνή φόρα.

Αναφερθείς στην Αίγυπτο, είπε πως είναι ηγετική δύναμη στον αραβικό κόσμο και πέρα από αυτόν και τόνισε ότι έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Καταληκτικά, συνεχάρη την Αίγυπτο για την εθνική της εορτή και ευχήθηκε «ευτυχία και ευημερία στον φιλικό λαό της Αιγύπτου».

It is with immense pleasure that I am here today, among so many friends, in order to celebrate the National Day of Egypt (address at an event organised by the Embassy of Egypt on the occasion of the National Day of Egypt). pic.twitter.com/1SAgXdIHY4