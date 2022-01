Δένδιας από Ουκρανία: Η κυβέρνηση είναι στο πλευρό της ελληνικής κοινότητας

Το μήνυμα του πρωθυπουργού προς την ελληνική κοινότητα ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται στο πλευρό τους, μετέφερε στους ομογενείς στην Ουκρανία, επισκεπτόμενος τη Μαριούπολη, ελάχιστα χιλιόμετρα από τη γραμμή επαφής, που ως γνωστόν είναι το κύριο σημείο έντασης μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ, στη Μαριούπολη» τόνισε, «για να ενισχύσω με την παρουσία μου, κατ' εντολήν του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, την Ελληνική Κοινότητα που βρίσκεται εδώ. Μια κοινότητα άνω των 100.000 ανθρώπων» και εξέφρασε την ελπίδα ότι η ένταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν θα συνεχιστεί, ότι τα πράγματα θα επανέλθουν στην ηρεμία και αποκλιμάκωση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε στην Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και στους εκπροσώπους της ότι η Ελληνική Δημοκρατία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο Πρωθυπουργός, θα είναι δίπλα τους και θα τους στηρίξει.

Παράλληλα, ανέφερε ότι είχε την ευκαιρία να μιλήσει σήμερα τηλεφωνικά με τον ομόλογό του, Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Dmytro Kuleba, στον οποίο επανέλαβε τη σταθερή ελληνική θέση για την κρίση, τονίζοντας ότι η Ελλάδα, για λόγους αρχής, είναι πάντοτε υποστηρίκτρια της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, σύμφωνα με τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Νωρίτερα, κατά την έναρξη της επίσκεψής του στην Ουκρανία, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων ομογενών του Σαρτανά.

Κατά την έναρξη της επίσκεψής μου στην Ουκρανία, κατέθεσα στεφάνι στο μνημείο πεσόντων ομογενών του Σαρτανά - Starting my visit in #Ukraine, I laid a wreath at #Sartana's memorial to civilians of Greek origin who lost their lives. pic.twitter.com/SGO7bHEl2A