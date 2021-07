CDC: Ο κορονοϊός μετατρέπεται σε πανδημία των ανεμβολίαστων

Των κώδωνα του κινδύνου έκρουσε η επικεφαλής του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι ο κορονοϊός μετατρέπεται πλέον σε πανδημία που χτυπά τους ανεμβολίαστους.

«Εξελίσσεται σε πανδημία των μη εμβολιασμένων. Βλέπουμε ξέσπασμα κρουσμάτων σε μέρη της χώρας που έχουν χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, επειδή τα άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί διατρέχουν κίνδυνο», ανέφερε η Ροσέλ Βαλένσκι κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο για την πορεία της πανδημίας.

BREAKING: "This is becoming a pandemic of the unvaccinated," CDC Dir. Walensky says in White House Covid briefing.



"We are seeing outbreaks of cases in parts of the country that have low vaccination coverage ... Communities that are fully vaccinated are generally faring well." pic.twitter.com/1PrNBwG213