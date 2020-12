Brexit: Φον Ντερ Λάιεν και Μισέλ υπέγραψαν την εμπορική συμφωνία

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπέγραψαν εκ μέρους της ΕΕ τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτή η συμφωνία θα μεταφερθεί τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο για να υπογραφεί από τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον.

Signing the 🇪🇺🇬🇧 trade & cooperation agreement on behalf of the #EU with president @vonderleyen



It will now be transferred to the #UK to be signed by PM @BorisJohnson



New chapter, new relationship. pic.twitter.com/eA9kuaYz5t