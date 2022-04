Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας: Προειδοποιεί για ρίψη όπλων φωσφόρου και στη Μαριούπολη

Στην τελευταία του ενημέρωση για την Ουκρανία, το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας προειδοποιεί ότι η προηγούμενη ρίψη με βόμβες φωσφόρου στο Ντόνετσκ από τη Ρωσία «αύξησε την πιθανότητα μελλοντικής χρήσης τους στη Μαριούπολη, καθώς οι μάχες για την πόλη εντείνονται».

Ο λευκός φώσφορος είναι χημική ουσία που χρησιμοποιείται συνήθως για να φωτίσει τις εχθρικές θέσεις, γιατί, όταν εκρήγνυται, παράγει μεγάλη λάμψη και θερμαντική ενέργεια και όσοι εκτίθενται σε αυτόν καίγονται ολοσχερώς ή παθαίνουν μη αναστρέψιμα εγκαύματα στο δέρμα. Η χρήση αυτού του όπλου απαγορεύεται από τη συνθήκη της Γενεύης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν στις περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, «με τις ουκρανικές δυνάμεις να αποκρούουν αρκετές επιθέσεις με αποτέλεσμα την καταστροφή ρωσικών αρμάτων μάχης, οχημάτων και εξοπλισμού πυροβολικού».

«Η συνεχιζόμενη εξάρτηση της Ρωσίας από μη κατευθυνόμενες βόμβες μειώνει την ικανότητά της να κάνουν διακρίσεις όταν στοχεύουν και εκτελούν χτυπήματα, ενώ αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο περαιτέρω απωλειών αμάχων», κατέληξε το tweet των Βρετανών.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/3RYc4QJBuG



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/p6jpNvs1eU