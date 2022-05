Βρετανία: Πολύ πιο αδύναμος πλέον ο ρωσικός στρατός

Ο ρωσικός στρατός είναι πλέον σημαντικά πιο αδύναμος ως αποτέλεσμα της εισβολής του στην Ουκρανία, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας στην τελευταία του έκθεση.



Χαρακτηριστικά, αναφέρει ότι «ο αμυντικός προϋπολογισμός της Ρωσίας διπλασιάστηκε περίπου μεταξύ 2005 και 2018, με αρκετές ακριβές επενδύσεις σε εναέρια, χερσαία και θαλάσσια προγράμματα. Το εκτεταμένο στρατιωτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού New Look υποστήριξε τα προγράμματα αυτά από το 2008.



Ωστόσο, ο εκσυγχρονισμός του φυσικού εξοπλισμού δεν έδωσε τη δυνατότητα στη Ρωσία να κυριαρχήσει στην Ουκρανία. Οι αποτυχίες τόσο στον στρατηγικό σχεδιασμό όσο και στην επιχειρησιακή εκτέλεση δεν επέτρεψαν στη Ρωσία να μετατρέψει την αριθμητική της ισχύ σε αποφασιστικό πλεονέκτημα.



Ο στρατός της Ρωσίας είναι πλέον σημαντικά πιο αδύναμος, τόσο υλικά όσο και από εννοιολογικής άποψης , ως αποτέλεσμα της εισβολής του στην Ουκρανία. Η ανάκαμψη του θα επιδεινωθεί από τις κυρώσεις και θα έχει μόνιμο αντίκτυπο στην ικανότητα της Ρωσίας να αναπτύξει συμβατική στρατιωτική δύναμη».

