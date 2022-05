Βρετανία: Οι Ρώσοι ανέπτυξαν 22 τάγματα κοντά στην Ιζιούμ

Ο στρατός της Ρωσίας ανέπτυξε 22 τάγματα κοντά στην Ιζιούμ της ανατολικής Ουκρανίας, καθώς αποπειράται να προελάσει κατά μήκος του βόρειου άξονα του Ντονμπάς, ανέφερε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Μέσω Twitter, το υπουργείο Άμυνας σημείωσε πως η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Βρετανίας θεωρεί πολύ πιθανό οι ρωσικές δυνάμεις να προσπαθήσουν να κυριεύσουν, πέραν της Ιζιούμ, τις πόλεις Κραματόρσκ και Σεβεροντονιέτσκ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 May 2022



