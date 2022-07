Βρετανία: Λιώνουν διάδρομοι, λυγίζουν ράγες σιδηροδρόμου εξαίτιας του ιστορικού καύσωνα

Λιώνουν τα τσιμέντα, στην κυριολεξία, στη Βρετανία όπου παρατηρούνται πρωτοφανείς θερμοκρασίες καθώς καταγράφονται οι πιο ζεστές ημέρες στην ιστορία της Ουαλίας με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 37,1 βαθμούς Κελσίου. Το πιο καυτό σημείο της Βρετανίας σήμερα το μεσημέρι ήταν στο Κέμπριτζ όπου καταγράφηκαν 38 βαθμοί Κελσίου.

Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Λούτον διακόπηκαν προσωρινά καθώς εξαιτίας της πρωτοφανούς ζέστης σημειώθηκε μια αλλοίωση στην επιφάνεια του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης.

Luton Airport suspends flights in heatwave - as schools and trains also disrupted by surging temperatures https://t.co/JSKMUxwd8P

«Μηχανικοί κλήθηκαν άμεσα στο σημείο και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης του διαδρόμου για να ξεκινήσουν οι πτήσεις το δυνατόν συντομότερο», δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, σύμφωνα με το Sky News

Νωρίτερα το ίδιο μέσο είχε αναφέρει ότι ο διάδρομος στο αεροδρόμιο Brize Norton της βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) είχε «λιώσει» και ότι οι πτήσεις είχαν σταματήσει. Η RAF με ανακοίνωση της έσπευσε να διευκρινίσει ότι οι πτήσεις πραγματοποιούνταν από εναλλακτικά αεροδρόμια.

.@RoyalAirForce statement on flights at RAF Brize Norton:



"During this period of extreme temperature flight safety remains the RAF’s top priority, so aircraft are using alternative airfields in line with a long-established plan. This means there is no impact on RAF operations."