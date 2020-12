BBC: Τι ξέρουμε για τη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού

Την ώρα που μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής Αγγλίας, συμπεριλαμβανομένου του Λονδίνου, βρίσκεται πλέον σε καθεστώς νέων αυστηρότερων περιορισμών, το BBC επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει τη νέα μετάλλαξη κορονοϊού, υποστηρίζοντας ότι τρία στοιχεία χρειάζονται προσοχή.

Σύμφωνα με τον επιστημονικό συντάκτη του BBC Τζέιμς Γκάλαχερ τα τρία στοιχεία είναι τα εξής για την μετάλλαξη:

-Αντικαθιστά πολύ γρήγορα άλλες μορφές και μεταλλάξεις του ιού.

-Η νέα αυτή μορφή, διαθέτει μεταλλάξεις που μπορούν να επηρεάσουν την αρχική μορφή του συγκεκριμένου κορονοϊού.

-Κάποιες από αυτές τις μεταλλάξεις έχουν ήδη δείξει στα εργαστήρια πως αυξάνει την ικανότητα του ιού να μολύνει κύτταρα του ανθρώπου.

"Απαιτούνται εργαστηριακά πειράματα, αλλά θέλετε να περιμένετε εβδομάδες ή μήνες (για να δείτε τα αποτελέσματα και να αναλάβετε δράση για να περιορίσετε τη διάδοση); Μάλλον όχι υπό αυτές τις συνθήκες", είπε ο καθηγητής Νικ Λόμαν από την κοινοπραξία Covid-19 Genomics UK.

Πόσο γρήγορα εξαπλώνεται;

Σύμφωνα με το BBC, εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο, περίπου το ένα τέταρτο των περιπτώσεων στο Λονδίνο ήταν η νέα μετάλλαξη. Αυτό έφτασε σχεδόν τα δύο τρίτα των περιπτώσεων στα μέσα Δεκεμβρίου.

